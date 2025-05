Foo Fighters despide al baterista Josh Freese: “No estoy enojado, sólo un poco en shock”

Los seguidores de la banda de rock Foo Fighters fueron tomados por sorpresa este 16 de mayo por un mensaje publicado por el baterista Josh Freese.

Según Freese, la banda le llamó el lunes por la noche y le indicó que habían decidido tomar una dirección diferente en cuanto al percusionista.

"No me dieron ninguna razón. Disfruté los últimos dos años con ellos, dentro y fuera del escenario. Apoyo lo que crean mejor para la banda", dijo Freese.

Añadió que, durante sus 40 años de trayectoria, nunca había sido despedido de ninguna banda, por lo que la situación fue desconcertante.

No estoy enojado, solo en shock y decepcionado, aseveró el músico, quien ha participado como baterista principal y de estudio en proyectos como A Perfect Circle, Nine Inch Nails, The Offspring, Paramore y otros.

Freese llegó a los Foo Fighters en 2023, luego del fallecimiento de Taylor Hawkins en marzo del año anterior.

La agrupación, liderada por el ex Nirvana Dave Grohl, aún no se ha pronunciado en redes sociales o en medios de comunicación.

Llegada de Freese

El 22 de mayo de 2023, Josh Freese fue presentado como baterista oficial de la agrupación en un video de Youtube.