Francisco Méndez: el legado del escritor guatemalteco que marcó la novela policiaca

Francisco Alejandro Méndez Castañeda, quien nació el 27 de noviembre de 1964 y falleció el sábado recién pasado a los 61 años, deja un gran legado al país.

En una entrevista en 2024, le contó al periodista Pavel Arellano de Prensa Libre cómo nació el comisario Wenceslao Pérez, un personaje que forma parte de sus historias y del imaginario guatemalteco:

“El comisario surgió cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Costa Rica. Me puse a leer todas las novelas negras que cayeron en mis manos, de autores suecos, italianos y españoles.

Al leer la literatura de los grandes detectives quise hacer un detective guatemalteco, un chapín, que está en el Palacio de la Policía, que sea honesto, que tenga un equipo de trabajo y que resuelva casos”.

También contó en esa entrevista cómo lo influía Guatemala y lo había marcado el periodismo:

“Todos los días en Guatemala se podría escribir una novela policiaca, por toda la violencia que ocurre. Cuando me tocaba cubrir nota roja era muy duro, porque incluso le daba el pésame a las personas que habían perdido a su ser querido.

Por ejemplo, a mí me tocó estar en el último fusilamiento en Guatemala, y no es lo mismo verlo en la tele o publicarlo en un tuit que estar en ese lugar y ver las emociones, ver todo el entorno, y definitivamente eso es algo que con los años lo marca a uno”.

Respecto al proceso de escritura, dijo:

“Creo que algo fundamental es la disciplina, sobre todo en la escritura. Por otro lado, si planifico mis historias, utilizo mucho los mapas. En mis novelas uso muchos puntos de referencia como calles, ciudades, avenidas.

Tomo muchas fotografías, ya que al momento de escribir ayudan a entender ciertos elementos geográficos. Y luego está la perfilación de los personajes.

Aunque es importante la imaginación, también lo es conocer e investigar aquello que se quiere plasmar”.

Libros de Francisco Méndez

Francisco Méndez fue un prolífico escritor. Algunos de sus títulos son:

Graga y otros cuentos (1991)

Manual para desaparecer (1997)

Sobrevivir para contarlo (1999)

Crónicas suburbanas (2002)

Ruleta rusa (2002)

Completamente inmaculada (2002)

Eclosión de las vanguardias en América Central (2006)

Peatones (2006)

Reinventario de ficciones. Catálogo Marginal de Bestias, Crímenes y

Relatos policíacos (serie Chanán) (2009)

Juego de muñecas (un caso más para Wenceslao Pérez Chanán) (2012)

Narraciones extra/ordinarias (2014)

Chanán, cinco casos peliagudos para el comisario (2015)

Ellas matan, ellas mueren (2017)

Animalario I y II (2018)

Saga de libélulas (2018)

Animalicidio (2018)

La zona intersticial (2019)

Si Dios me quita la vida (2020),

Está de perros (un caso peludo para el comisario Wenceslao Pérez Chanán) (2021)

Puede que no sean ángeles (2023)

Otros títulos

• Autor del Diccionario de autores y críticos de Guatemala (2010) y coautor del Diccionario de literatura centroamericana (2008)

• Como compilador publicó, en 2005, América Central en el ojo de sus propios críticos y, en 2007, la antología centroamericana Tiempo de narrar

• Su obra crítica y de creación ha sido parte de diversas antologías y revistas en Guatemala, España, El Salvador, Nicaragua, México y Costa Rica

Fuente: agl.org.gt

Trayectoria de Francisco Méndez

Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2017.

Premio Único de Cuento en el certamen de Santa Lucía Cotzumalguapa, a nivel de Centroamérica y México, en 1992.

Premio Único del Certamen Anual de Periodismo Cultural, Carlos Benjamín Paiz Ayala, en 1994.

Periodista del Año, Prensa Libre, 1997

Cursó un doctorado en Letras por la Universidad Nacional de Costa Rica.