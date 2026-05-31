Gabriela Corleto rompe una barrera histórica y se convierte en la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en Guatemala

Gabriela María Corleto Orantes se convierte en la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en Guatemala. A su cargo queda la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente, que tiene su sede en Chiquimula.

Mañana será el primer ensayo. "El 1 de junio será un día histórico porque iniciaremos formalmente el trabajo de la orquesta", dice la maestra Corleto en entrevista con Prensa Libre.

"Es la primera vez que estoy al frente de una orquesta como directora titular. Han existido mujeres que han dirigido orquestas como directoras invitadas, pero no con un cargo titular como este en Guatemala", dice la directora.

Corleto se siente emocionada. "No sé cómo describir la dicha, la responsabilidad, la emoción y los sueños que tengo de poder seguir haciendo crecer todo este movimiento orquestal en el país y especialmente en la región de Oriente", agrega Corleto, quien este fin de semana está en proceso de mudanza con su familia. De igual manera, otros artistas confirmados también están trasladándose a la región.

"Estoy feliz y honrada de formar parte de este momento histórico en el que no solo se están creando nuevas orquestas, sino que además existe la posibilidad de estar al frente de una institución de esta naturaleza. Represento a todos los músicos, pero también a las mujeres en particular", dice.

Corleto nació el 20 de diciembre de 1983 y actualmente tiene 42 años. Por ahora, la orquesta cuenta con aproximadamente 23 integrantes, pero con el paso de las semanas se unirán cerca de 20 más.

Está previsto que los primeros conciertos se realicen durante el fin de semana del 27 y 28 de junio.

Este proyecto brinda la posibilidad de que varios músicos profesionales puedan dedicarse de lleno a una actividad para la que se han preparado durante toda su vida.

Corleto es egresada del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala «Germán Alcántara». Obtuvo el título de Profesorado en Música (cum laude) en la Universidad del Valle de Guatemala y el título de licenciada en Música, con especialización en Ejecución de Flauta Traversa, en la Universidad Galileo.

En el 2010 obtuvo una beca Fulbright para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Nuevo México (University of New Mexico), en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Maestría en Flauta. Estudió flauta con los maestros Gustavo Gómez y Valerie Potter. Recibió clases particulares con Julio García Peláez, de Guatemala, y Guillermo Antonio Pedroso, de Cuba.

Ha asistido a encuentros y festivales de flauta en Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. También ha recibido clases magistrales con reconocidos flautistas, entre ellos William Bennett, Susan Milan, Keith Underwood, Marco Granados, Bianca García, Brian Luce y Luis Julio Toro.

Gabriela Corleto fue maestra de flauta y armonía en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala. Durante 21 años formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

La vida de las orquestas sinfónicas regionales

El Ministerio de Cultura y Deportes publicó en abril pasado los nombres de los artistas seleccionados para integrar la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente.

Luego del éxito de la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente (OSROCC) en el 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Viceministerio de Cultura, emprendió un nuevo reto: la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente. Estas son las primeras dos orquestas creadas después de 80 años en los que únicamente existía la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

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Las dos orquestas sinfónicas regionales fueron creadas mediante acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, lo que les brinda respaldo institucional para existir y ser sostenibles.

Este anuncio se produjo después de la toma de posesión del ministro Luis Méndez Salinas, quien estará cerca de 20 meses en el cargo, tras la salida de Liwy Grazioso, quien renunció recientemente.

Esto ha generado oportunidades laborales para muchos músicos que antes no veían posible dedicarse profesionalmente a la música. Hasta ahora, en el interior del país existían únicamente orquestas juveniles o de formación, donde los músicos participan como parte de su aprendizaje. La de Oriente es la segunda orquesta profesional fuera de la capital donde los músicos reciben honorarios por su trabajo artístico.