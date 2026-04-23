Publican nombres de músicos seleccionados para la nueva Orquesta Sinfónica Regional de Oriente

El Ministerio de Cultura y Deportes publicó los nombres de los artistas seleccionados para la Sinfónica Regional de Oriente. Según la información, se eligió a 29 músicos que integrarán la tercera orquesta sinfónica del país.

Luego del éxito de la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente (OSROCC) en el 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de su Viceministerio de Cultura, emprendió un nuevo reto: la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente. Estas serían las primeras dos orquestas creadas después de 80 años en los que únicamente existía la Sinfónica Nacional de Guatemala.

A través de una serie de audiciones realizadas los días 10, 11 y 12 de abril en la Gobernación Departamental de Chiquimula, un jurado de expertos escuchó a 138 aspirantes a integrar la que será la tercera orquesta sinfónica del país.

Las dos orquestas sinfónicas regionales fueron creadas por acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, lo que les da respaldo institucional para existir y ser sostenibles.

Este anuncio se da después de la toma de posesión del nuevo ministro, Luis Méndez Salinas, quien estará cerca de 20 meses en el puesto, tras la salida de Liwi Grazioso, quien renunció recientemente.

Esto ha generado oportunidades laborales para muchos músicos que antes no veían posible dedicarse profesionalmente a la música. Hasta ahora, en la provincia existían únicamente orquestas juveniles o de formación, donde los músicos participan como parte de su aprendizaje. Esta es la primera orquesta profesional de la provincia donde los músicos reciben honorarios por su trabajo artístico.

El listado de integrantes de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente es el siguiente:

Violines

Lucía Verónica Ávila García (principal)

José David Rosal Ordóñez

Iris Jeaneth Loarca Hernández

Nehemías Jehú Salguero Alonzo

Adbel Eraldo Aguilar Ávila

Melky Luis Antonio Oliveros Ortiz

Fernando Francisco Villagrán Juárez

Violas

Derek Juan Francisco López Rivera (principal)

Miriam Vicenta Sarat Itzep

Astrid Dione Bonilla Montenegro

Aziel Isaí Suruy Echeverría

Violonchelos

Ana Elisa Galdámez Castillo (principal)

María Libertad Sáenz de Tejada Salazar

Fernando José León Álvarez

Ana Belén López Aguilar

Flauta

Roger René Martínez Uriarte (principal)

Alex Fernando Pacache Tajín

Piccolo

Aliosha Donato Agustín Ramírez

Oboe

Lucas David Pirir Iquite (tutti)

Elliott Joao Morales Privado (tutti)

Clarinete

Juan Andrés Méndez (principal)

Ramiro Julio Antonio Adqui Batzín

Fagote

Karla Vanessa Alexandra Mieschel Paxtor

Corno francés

Verner Jovan Amiel Contreras

Trompeta

Dany Francisco Mynor Tziquin Guarchaj (principal)

Randy Leonel Polanco García

Trombón tenor

Nurvan Leonel Yapan Gómez (principal)

Sergio Alejandro Poncio Sum

Tuba

Demnis Hernán Marroquín Marroquín (principal)