Escenario
Publican nombres de músicos seleccionados para la nueva Orquesta Sinfónica Regional de Oriente
El Ministerio de Cultura y Deportes seleccionó a 29 músicos que integrarán la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente, la tercera agrupación sinfónica del país.
Los jóvenes seleccionados para la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente pasaron por audiciones con músicos expertos para optar a su puesto. (Foto Prensa Libre: MCD)
El Ministerio de Cultura y Deportes publicó los nombres de los artistas seleccionados para la Sinfónica Regional de Oriente. Según la información, se eligió a 29 músicos que integrarán la tercera orquesta sinfónica del país.
Luego del éxito de la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente (OSROCC) en el 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de su Viceministerio de Cultura, emprendió un nuevo reto: la creación de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente. Estas serían las primeras dos orquestas creadas después de 80 años en los que únicamente existía la Sinfónica Nacional de Guatemala.
A través de una serie de audiciones realizadas los días 10, 11 y 12 de abril en la Gobernación Departamental de Chiquimula, un jurado de expertos escuchó a 138 aspirantes a integrar la que será la tercera orquesta sinfónica del país.
Las dos orquestas sinfónicas regionales fueron creadas por acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, lo que les da respaldo institucional para existir y ser sostenibles.
Este anuncio se da después de la toma de posesión del nuevo ministro, Luis Méndez Salinas, quien estará cerca de 20 meses en el puesto, tras la salida de Liwi Grazioso, quien renunció recientemente.
Esto ha generado oportunidades laborales para muchos músicos que antes no veían posible dedicarse profesionalmente a la música. Hasta ahora, en la provincia existían únicamente orquestas juveniles o de formación, donde los músicos participan como parte de su aprendizaje. Esta es la primera orquesta profesional de la provincia donde los músicos reciben honorarios por su trabajo artístico.
El listado de integrantes de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente es el siguiente:
Violines
Lucía Verónica Ávila García (principal)
José David Rosal Ordóñez
Iris Jeaneth Loarca Hernández
Nehemías Jehú Salguero Alonzo
Adbel Eraldo Aguilar Ávila
Melky Luis Antonio Oliveros Ortiz
Fernando Francisco Villagrán Juárez
Violas
Derek Juan Francisco López Rivera (principal)
Miriam Vicenta Sarat Itzep
Astrid Dione Bonilla Montenegro
Aziel Isaí Suruy Echeverría
Violonchelos
Ana Elisa Galdámez Castillo (principal)
María Libertad Sáenz de Tejada Salazar
Fernando José León Álvarez
Ana Belén López Aguilar
Flauta
Roger René Martínez Uriarte (principal)
Alex Fernando Pacache Tajín
Piccolo
Aliosha Donato Agustín Ramírez
Oboe
Lucas David Pirir Iquite (tutti)
Elliott Joao Morales Privado (tutti)
Clarinete
Juan Andrés Méndez (principal)
Ramiro Julio Antonio Adqui Batzín
Fagote
Karla Vanessa Alexandra Mieschel Paxtor
Corno francés
Verner Jovan Amiel Contreras
Trompeta
Dany Francisco Mynor Tziquin Guarchaj (principal)
Randy Leonel Polanco García
Trombón tenor
Nurvan Leonel Yapan Gómez (principal)
Sergio Alejandro Poncio Sum
Tuba
Demnis Hernán Marroquín Marroquín (principal)