Gaby Moreno canta y actúa en serie de Guillermo del Toro, “El gabinete de curiosidades”, disponible en Netflix

La creatividad y la voz de Moreno, le ha permitido a la artista guatemalteca incursionar en diversos proyectos y recientemente se reveló que participa en el Soundtrack (Banda sonora) de El gabinete de curiosidades, la nueva serie de Guillermo del Toro, director, guionista y productor mexicano reconocido con premios como el Goya, Ariel y Globo de Oro, así como galardonado con Premios Óscar como Mejor director y Mejor película por La forma del agua.

El gabinete de curiosidades, de Guillermo del Toro, llega a Netflix

Desde hace varias semanas, Netflix anunció que a partir del 25 de octubre habilitará en su catálogo El gabinete de curiosidades, la nueva producción del destacado cineasta mexicano.

Según la compañía de streaming, El gabinete de curiosidades es una colección de historias inauditas seleccionadas por el aclamado y oscarizado cineasta, creador, productor ejecutivo y co-showrunner Guillermo del Toro.

Netflix aseguró que la colección de historias seleccionadas por Guillermo del Toro redefine el género y desafía el concepto tradicional del terror. De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo grotesco o lo espeluznante al más puro estilo clásico, estos ocho cuentos, todos igual de sofisticados y siniestros (y que incluyen dos historias originales de Del Toro), cobran vida gracias a un equipo de guionistas y directores escogidos personalmente por Guillermo del Toro.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro es una creación del destacado cineasta mexicano, quien también hace las veces de productor ejecutivo. Además, la producción ejecutiva corre a cargo del oscarizado J. Miles Dale (La forma del agua; Sexo/Vida), que ejerce además de co-showrunner, y de Gary Ungar. Regina Corrado es coproductora ejecutiva y Del Toro es asimismo el presentador.

Gaby Moreno canta y actúa en un episodio de El gabinete de curiosidades

Recientemente medios internacionales especializados en cine destacaron el trabajo de Guillermo del Toro y anunciaron el lanzamiento del Soundtrack de la serie e indicaron que uno de los propósitos de publicar en las plataformas streaming de música, era permitir a los suscriptores escuchar los horrores antes de que se revelen en Netflix el 25 de octubre.

El Soundtrack de El gabinete de curiosidades se compone de 35 piezas y uno de ellos es interpretado por la cantautora guatemalteca Gaby Moreno.

La artista nacional brindó una entrevista para Prensa Libre y dio detalles de su participación en la nueva producción de Guillermo del Toro. Además, reveló que cantó y actuó en uno de los episodios de la serie.

“Fue una gran sorpresa. Recibí la invitación por parte del supervisor musical de la serie para no solo grabar la canción, sino también salir en el episodio cantándola”, dijo Moreno.

La cantautora guatemalteca apoyó con Mal hombre, un tema escrito por Lydia Mendoza, una cantante y guitarrista que fue muy exitosa en las décadas de 1930 y 1940.

Mal hombre se compuso en 1934 y según la crítica internacional es el tema que encaja como un cierre perfecto del Sountrack que incluye los sonidos más tensos y minuciosamente producidos por una canción acústica que refleja la maldad en los corazones de algunos hombres.

“Cuando escribes un tema como parte de un álbum de tu autoría, eres libre para crear la música y la letra. Te dejas llevar por las emociones que se multiplican al dar vida a una nueva canción que se unirá a otras que han nacido con esa misma esencia, pero es diferente cuando te piden específicamente formar parte de la banda sonora de una serie o película, porque hay que enfocarse en la trama y desarrollar un mismo lenguaje de música y letra con el guion que te mandan”, comenta Moreno, quien es la responsable de tocar e interpretar Mal hombre, el único tema de toda la serie que se canta, el resto son piezas instrumentales.

Gaby Moreno y la actuación en la producción de Guillermo del Toro

La artista nacional demuestra su capacidad y en El gabinete de curiosidades también actúa, actividad que quedará en la memoria como especial.

“Me sentí muy honrada por tomarme en cuenta no solo como intérprete dentro del Soundtrack, sino también como parte del elenco de actores. El personaje principal de este episodio es Rupert Grint, quien personificaba a Ron Weasley en las películas de Harry Potter. También está dirigido por la gran cineasta Catherine Hardwicke (Twilight, Thirteen)”, agregó Moreno.

Gaby recalcó la importancia de este proyecto y de los creadores. “Grabamos el tema 2 semanas antes de la filmación. En esta ocasión fui intérprete y actriz, algo no muy común para mí, pero me sentí muy cómoda actuando bajo la dirección de un equipo sumamente profesional y con el sello de Netflix y Guillermo del Toro, todo un honor para mí haber sido parte de esta producción”, dijo.

La artista guatemalteca reveló algunos detalles de El gabinete de curiosidades y del capítulo en el que participa.

“Todas las historias de la serie son de terror y misterio. No puedo adelantarte nada más, pero el capítulo en el que aparezco saldrá el 27 de octubre, con el título Dreams In The Witch House (Sueños en la casa de la bruja), y está basado en una historia que escribió H.P. Lovecraft, el reconocido autor de historias de fantasía y terror, en 1932”, contó Moreno.

“Mi papel en este episodio es el de una diva de la década de 1930 que es muy querida por el público y que está en un “speakeasy” rodeada de personajes misteriosos, interpretando esa canción. Para transformarme en una cantante de esa época fueron horas con esos artistas del maquillaje y peinado, pero valió la pena el resultado. El vestuario también es impresionante. Fue filmando en Toronto, Canadá”, agregó la artista guatemalteca.

La presencia de Gaby Moreno en otras producciones

No es la primera vez que la voz de Gaby Moreno forma parte de un proyecto distinto a sus discos. Sus canciones han acompañado diferentes anuncios, series de T.V., y películas, entre otros.

La interpretación de Have Yourself a Merry Little Christmas sale en uno de los episodios de una nueva serie de Netflix titulada Partner Track.

En otra serie de Netflix, Orange is the other Black, suena en uno de los capítulos finales la interpretación de Cucurrucucú Paloma.

En la reciente película de Eugenio Derbez, The Valet que está en Disney + y Hulu, está una canción que compuso (A Song In My Heart) y sale al final de la película en los créditos.

y sale al final de la película en los créditos. También hizo toda la composición de la banda sonora de la película Lenguage Lessons (Apple TV).

En La Llorona la película del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, hizo una adaptación de la canción La Llorona y es parte de esa tan galardonada producción.

hizo y es parte de esa tan galardonada producción. Tuvo la oportunidad de crear el tema musical de la serie Parks and Recreation de la NBC, que le valió la nominación al Emmy.

“En verdad me siento muy agradecida por tantas oportunidades que la vida me ha dado para poder hacer lo que me gusta y seguiré creando música para alcanzar más sueños por cumplir. Se vienen más sorpresas por allí…”, concluyó Moreno.