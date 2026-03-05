Gastronomía y talento impulsan la campaña internacional “Chile, lo vas a ver” en Madrid

Los aromas y sabores de la gastronomía chilena, conectados con la diversidad cultural y el talento humano, son la fórmula escogida por los organizadores de la Semana de Chile en Madrid para fomentar una percepción positiva del país a nivel internacional.

En un evento celebrado en el espacio Kitchen Club, en la capital española, los asistentes degustaron una selección de productos chilenos, junto con una demostración culinaria de algunos platos, como el ceviche de almejas, ostión y pescado blanco en granizado de pisco sour, la pichanga verde o el pastel de choclo.

El chef chileno Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, aseguró que la diversidad de Chile —un país con casi 6,500 km de costa y flanqueado por la cordillera de los Andes— ha inspirado el menú, en el que también ha querido plasmar “algunos guiños a esos países latinoamericanos que hoy en día son parte de la cultura y enriquecen la cocina”.

El chef chileno Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, durante la presentación de la campaña "Chile, lo vas a ver" en el marco de la Semana de Chile en Madrid, este martes en el Kitchen Club, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/David Fernández)

Por su parte, el director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile, Víctor Palma, añadió en una entrevista con EFE que, además de la gastronomía, quieren mostrar “quién está detrás de cada producto, de cada servicio y también el potencial de las energías limpias, ya que Chile se está destacando en Latinoamérica [en este sector]”.

Precisamente, el evento fue el escenario de la presentación de la nueva campaña internacional “Chile, lo vas a ver”, con la que, en palabras de los organizadores, buscan consolidar un relato coherente, “basado en hechos concretos”, con el que ofrecer “una visión de futuro”.

Marca Chile, entidad encargada de promover la imagen del país en el exterior —que colabora con EFE en la difusión de este contenido—, ha elegido Madrid como segunda etapa de esta campaña orientada a impulsar relaciones institucionales, empresariales y la generación de contenidos estratégicos.

La iniciativa comenzó en São Paulo (Brasil) y, tras su paso por Madrid, continuará en Nueva York y Londres, con cuatro ejes principales (“energía, futuro, talento y colores”) y especial foco en sectores como las exportaciones, la inversión, el turismo y las energías limpias.

Además de la gastronomía, la campaña muestra quién está detrás de cada producto, de cada servicio y también el potencial de las energías limpias,. (Foto Prensa Libre: EFE/David Fernández)

“España, y particularmente Madrid, es la puerta de entrada al resto de Europa y, por eso, es tan importante y significativo este evento para mostrar que Chile está haciendo cosas relevantes, que estamos generando vanguardia. Por eso elegimos España para ser el contacto inicial en Europa”, destacó Palma sobre la gira internacional.

En ese sentido, el director de ProChile en España y Portugal, Gabriel Guggisberg, desglosó algunas cifras: en la actualidad, las inversiones de empresas chilenas hacia la Unión Europea son de alrededor de 7,000 millones de dólares, de los cuales 2,000 millones corresponden a España. Sostuvo que se trata de un buen punto de partida para incrementar las relaciones comerciales en ambas direcciones.