Salud y Familia
Receta de panna cotta de mole y banano caramelizado
La panna cotta es un exquisito y delicioso postre con el que siempre quedará bien, prepárelo usted mismo para una ocasión especial.
Panna cotta de mole y banano caramelizado, postre preparado por la chef Flor de María Ortiz. (Foto Prensa Libre, Camilo Martínez y Fernanda Bran).
Después de disfrutar los platillos fuertes que reúnen a los seres queridos en la mesa, la chef Flor de María Ortiz propone degustar una panna cotta de mole y banano caramelizado.
Ingredientes
Para el mole:
5 tomates
1 chile pimiento
Canela en raja
1 chile guaque
1 chile pasa
½ cucharada de ajonjolí
½ cucharada de pepitoria
Chocolate para beber
Para la panna cotta:
375 gramos de crema espesa de leche
60 gramos de azúcar granulada
3 gramos de gelatina sin sabor
15 gramos de agua
Para los bananos caramelizados:
2 bananos
1 cucharada de azúcar granulada
¼ de taza de ron
Mantequilla
Para la decoración:
Chocolate de cobertura
Preparación
- Para el mole, asar los ingredientes, excepto el chocolate bebible. Luego, cocinarlos con una taza de agua.
- Licuarlos y llevarlos al fuego nuevamente e incorporar el chocolate bebible. Reservar.
- Para la panna cotta, hidratar la gelatina con el agua.
- Llevar al fuego lento el azúcar y la crema, hasta que inicie el burbujeo. Apagar de inmediato para que no se corte.
- Disolver la gelatina sin sabor e incorporar a la crema aún caliente.
- Colocar la preparación en el recipiente que se presentará.
- Mover la copa levemente, al inclinarla para que quede una película de crema en los costado.
- Refrigerar por aproximadamente cuatro horas.
- Para los bananos caramelizados, cortar esta fruta en rodajas gruesas.
- Llevarlas a fuego con mantequilla. Agregar azúcar granulada sobre estas.
- Freírlas hasta que se doren levemente. Dejar caer el ron y flamear.
- Derretir el chocolate y hacer la forma deseada para decorar.
- Para el montaje, agregar el mole en una capa delgada sobre la crema ya refrigerada y firme.
- Colocar las rodajas de banano ya caramelizadas. Decorar con chocolate.
Ingrediente estrella
El banano (Musa Paradisiaca L.) es una fruta originaria, probablemente, del sudeste asiático, en las selvas de Malasia, Indonesia o Filipinas, donde aún crecen numerosas variedades silvestres. Su comercio internacional comenzó a finales del siglo XVI. Es una de las frutas más consumidas y económicas del mundo y la de mayor comercialización. El color de su cáscara varía según el tiempo del banano, que puede ser amarilla a roja o marrón, según la variedad.
Aporta diferentes nutrientes, especialmente, vitamina B6 y C, fibra, sodio, potasio y triptófano. El cuerpo convierte este último en serotonina, neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Con dos bananos se obtiene la energía necesaria para realizar 90 minutos de ejercicio vigoroso. El potasio ayuda a normalizar el ritmo cardiaco y a regular el nivel de agua del cuerpo.
La piel interior de la cáscara es antiséptica y puede aplicarse a heridas y picaduras de mosquitos. En la cocina se suele utilizar en postres, batidos o ensaladas, así como para compotas.
Perfil de la chef
- Flor de María Ortiz Gómez tiene 24 años de experiencia en el campo culinario.
- Tiene pénsum cerrado de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Galileo.
- Estudió diversas carreras técnicas en el Intecap como gastronomía, panadería, repostería y bartender, así como numerosos cursos libres.
- Es instructora de Intecap, así como en el Colegio Aprendiz de Grandeza.
- Es propietaria de Piquer, empresa dedicada a la panadería, repostería y delicatessen, que además impulsa la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos dentro y fuera de la marca. Así mismo, brinda apoyo a artesanos locales, madres solteras y personas mayores de 50 años.