Receta de panna cotta de mole y banano caramelizado

Después de disfrutar los platillos fuertes que reúnen a los seres queridos en la mesa, la chef Flor de María Ortiz propone degustar una panna cotta de mole y banano caramelizado.

Ingredientes

Para el mole:

5 tomates

1 chile pimiento

Canela en raja

1 chile guaque

1 chile pasa

½ cucharada de ajonjolí

½ cucharada de pepitoria

Chocolate para beber

Para la panna cotta:

375 gramos de crema espesa de leche

60 gramos de azúcar granulada

3 gramos de gelatina sin sabor

15 gramos de agua

Para los bananos caramelizados:

2 bananos

1 cucharada de azúcar granulada

¼ de taza de ron

Mantequilla

Para la decoración:

Chocolate de cobertura

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: mousse de chocolate y maracuyá

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: tiramisú de limón

Preparación

Para el mole, asar los ingredientes, excepto el chocolate bebible. Luego, cocinarlos con una taza de agua.

Licuarlos y llevarlos al fuego nuevamente e incorporar el chocolate bebible. Reservar.

Para la panna cotta, hidratar la gelatina con el agua.

Llevar al fuego lento el azúcar y la crema, hasta que inicie el burbujeo. Apagar de inmediato para que no se corte.

Disolver la gelatina sin sabor e incorporar a la crema aún caliente.

Colocar la preparación en el recipiente que se presentará.

Mover la copa levemente, al inclinarla para que quede una película de crema en los costado.

Refrigerar por aproximadamente cuatro horas.

Para los bananos caramelizados, cortar esta fruta en rodajas gruesas.

Llevarlas a fuego con mantequilla. Agregar azúcar granulada sobre estas.

Freírlas hasta que se doren levemente. Dejar caer el ron y flamear.

Derretir el chocolate y hacer la forma deseada para decorar.

Para el montaje, agregar el mole en una capa delgada sobre la crema ya refrigerada y firme.

Colocar las rodajas de banano ya caramelizadas. Decorar con chocolate.

Ingrediente estrella

El banano (Musa Paradisiaca L.) es una fruta originaria, probablemente, del sudeste asiático, en las selvas de Malasia, Indonesia o Filipinas, donde aún crecen numerosas variedades silvestres. Su comercio internacional comenzó a finales del siglo XVI. Es una de las frutas más consumidas y económicas del mundo y la de mayor comercialización. El color de su cáscara varía según el tiempo del banano, que puede ser amarilla a roja o marrón, según la variedad.

Aporta diferentes nutrientes, especialmente, vitamina B6 y C, fibra, sodio, potasio y triptófano. El cuerpo convierte este último en serotonina, neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Con dos bananos se obtiene la energía necesaria para realizar 90 minutos de ejercicio vigoroso. El potasio ayuda a normalizar el ritmo cardiaco y a regular el nivel de agua del cuerpo.

La piel interior de la cáscara es antiséptica y puede aplicarse a heridas y picaduras de mosquitos. En la cocina se suele utilizar en postres, batidos o ensaladas, así como para compotas.

Lea también: Ocho frutas y verduras que no deben faltar en la dieta saludable

Perfil de la chef