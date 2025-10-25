Ingrediente estrella: mousse de chocolate y maracuyá

La chef Beatriz Ambrosio, directora e instructora en su academia Culinaria Estudio Gastronómico, en Quetzaltenango, utilizó esta exquisita fruta para hacer un inigualable mousse, la excusa perfecta para darse un deleite.

Ingredientes

½ taza de crema

50 g de chocolate negro de cobertura

¼ taza de crema para batir

½ taza de pulpa de maracuyá

¼ taza de agua

¼ taza de azúcar

1 cdita. de esencia de vainilla

1 cdita. de gelatina sin sabor

Frutas de temporada al gusto

Chocolate para decorar

Preparación

Calentar la crema, sin dejar hervir, y verterla sobre el chocolate previamente troceado. El calor de la crema permitirá fundir el chocolate. Batir la crema e integrar de forma envolvente a la preparación anterior. Verter en moldes individuales como copas o vasos y refrigerar durante una a dos horas. Para la gelatina de maracuyá, mezclar la pulpa con agua, endulzar con azúcar, agregar vainilla y rectificar el dulzor deseado. Hidratar la gelatina tres veces su volumen (1 cucharadita de gelatina sin sabor para 3 cucharaditas de agua). Dejar que se hidrate durante 5 minutos. Luego, calentar en el microondas por 10 segundos. Temperar, al agregar a la gelatina un poco de la mezcla de maracuyá. Integrar bien el resto. Verter lentamente sobre la primera capa de mousse y refrigerar durante una hora. Decorar con fruta de temporada y chocolate. A disfrutar.

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: tiramisú de limón

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: helado de mole de plátano

Ingrediente estrella

La maracuyá es el fruto exótico de la pasiflora (Passiflora edulis), conocida popularmente como fruta de la pasión, pues los españoles asociaron su flor con la Pasión de Cristo por su color morado y blanco. Es originaria de Brasil, norte de Argentina y Paraguay. Es una planta herbácea y trepadora. La más común es el fruto de cáscara amarilla.

Su pulpa, anaranjada, ácida y rica en pequeñas semillas negruzcas, se utiliza en jugos, helados, mermeladas, yogures, pasteles y salsas, además de que se emplea en platillos salados y cocteles.

Toda la planta tiene alto contenido de flavonoides y alcaloides, por lo que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antihipertensivas. La fruta, comúnmente, se utiliza como diurético, digestivo, sedante y antidiarreico, así como para el tratamiento de la tos, constipación e insomnio. Contiene vitamina A, vitamina C, fibra y minerales como potasio, fósforo y magnesio. Las hojas se utilizan para tratar problemas de insomnio, ansiedad, migraña o nerviosismo.

Perfil de la chef