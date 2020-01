Georgina Rodríguez revela cómo cambió su vida con Cristiano Ronaldo (y 5 cosas más de su relación)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto Prensa Libre: Instagram/georginagio).

Durante una entrevista con la revista italiana Grazia, la modelo y empresaria confesó lo que sintió cuando conoció a CR7 en una tienda de Gucci en Madrid.

“Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, reveló Rodríguez.

También recordó las dificultades que trajo consigo el haber conocido y empezado un noviazgo con Cristiano. “La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaron por teléfono, los reporteros llegaron a la boutique fingiendo ser clientes… Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la curiosidad agresiva de la prensa”, lamentó.

“En un momento fue insostenible: cambié, pero todavía estaban sobre mí. No puedo salir a la calle con seguridad, porque siempre hay alguien que quiere fotografiarme. Es por eso que siempre tengo que preocuparme por mi seguridad”, continuó explicando la entrevista.

A pesar del asedio que sufrió por parte de los paparazzis, Georgina se muestra feliz al lado del crack de la Juventus FC y sus cuatro hijos.

La novia de CR7 también reveló otros aspectos de su vida en pareja:

“Es el único que logra entusiasmarme durante un partido. Soy afortunada de ser la pareja del mejor futbolista de todos los tiempos. Cuando está en el campo experimento un número infinito de emociones. No tiene rivales”.

“Nuestra vida se basa en la dedicación y la concentración total hacia todo lo que hacemos. Al llevar una existencia sana y ordenada, experimentamos un sentimiento de felicidad y bienestar. Raramente prendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados con los niños”.

“Quiero hacer de mis hijos protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar ponis, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa. No queremos encerrarlos en una campana de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad”.

“Nuestra familia genera mucha curiosidad y con las redes sociales tenemos que agradecer a todas las personas por el cariño que nos brindan todos los días. También me gusta compartir los proyectos solidarios en los que participamos, no solo donaciones, sino también visitas a hospitales porque vemos esperanza reflejada en sus rostros. Esto nos hace mejores, nos hace bien y nos mantiene con los pies en la tierra”.

“¿Los que odian? Ahora ya estoy acostumbrada. Hay personas que sienten envidia y quieren dañarnos con ataques, mentiras, insultos, pero me acostumbré a la idea de no poder complacer a todos. Pero si van más allá de los límites, todo lo que queda es denunciar su perfil y bloquearlos. A veces recibimos amenazas y eso es realmente intolerable”.

