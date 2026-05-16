Guatemala Game Show 2026: aficionados a los videojuegos participan en torneos y exhibiciones

Este sábado 16 de mayo del 2026 se celebró la tercera edición del Guatemala Game Show (GGS3), un evento que desde hace tres años reúne a miles de fanáticos de los videojuegos y los eSports.

La sede de este año fue el Parque de la Industria, donde se instalaron estands de exposiciones de robótica, desarrolladores de videojuegos, actividades de eSports, gaming, deporte virtual, FITE Games, cosplayers, K-pop y cultura anime, así como torneos de Minecraft, rankings nacionales, simuladores, realidad virtual y actividades de LEGO.

“Ha venido bastante gente; aquí está lleno. La verdad es que ha generado mucho interés porque tuvimos 17 rankings nacionales simultáneos, o sea, una media de 40 jugadores por torneo dedicados al eSport. Entonces, la verdad es que ha funcionado muy bien”, explicó el organizador Pablo Melgar durante el evento.

Entre las actividades más esperadas estuvieron los combates de phygital fighting, donde luchadores profesionales, como Ángel “el Negro” Molina y Erick “la Pericka” Ruano, se enfrentaron primero en una competencia virtual y luego en peleas reales en el octágono.

Melgar agregó que asistieron fanáticos de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, en busca de entretenimiento sano y espacios de diversión familiar.

“Hay niños, adultos, gente de colegios, universidades, municipalidades e iglesias; todos los que disfrutan del gaming vinieron a pasar un buen rato, hacer comunidad y conocer cosas diferentes”, contó.

La actividad culminará a las 20 horas de este sábado 16 del mayo del 2026, donde los organizadores esperaban entre 10 mil y 12 mil asistentes en el Parque de la Industria.

El GGS3 y los torneos contaron con el respaldo de la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala (ADEG), la cual desarrolla los esports en el ámbito nacional y representa a Guatemala en competencias internacionales. Incluso, los participantes pudieron mostrar su talento para ser convocados a ellas.