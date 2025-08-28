“Guatemala, gracias por darlo todo”: El mensaje con el que Paulo Londra agradeció a sus admiradores del país

El salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, fue el escenario que vibró la noche del miércoles 27 de agosto y en el que cientos de admiradores del artista argentino Paulo Londra, cantaron y bailaron con sus interpretaciones.

Agradecido con el apoyo que ha recibido en el país, Londra comenzó su espectáculo puntal y a las 21 horas subió al escenario en el que derrochó energía durante aproximadamente dos horas.

Entre gritos, aplausos y sonrisas, los guatemaltecos corearon las canciones que Paulo Londra incluyó en su repertorio. Además, agradecieron los múltiples gestos que tuvo con varios de los asistentes que subió al escenario.

“Buenas noches, Guatemala. ¿Están listos para disfrutar esta noche?”, cuestionó el artista argentino e invitó a los asistentes a saltar, divertirse y disfrutar la vida.

Durante la velada musical se escucharon temas como Luna llena, Nublado, Recién soltera, Por eso vine, y Adán y Eva, entre otros.

Paulo Londra conquista el corazón de los guatemaltecos en el Parque de la Industria. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Qué bonito volver a vernos, gracias por esta noche”, recalcó el artista.

Paulo Londra comparte el escenario con admiradores guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El show que terminó aproximadamente a las 23 horas fue considerado por varios de los asistentes como un concierto inolvidable e irrepetible, algo que el propio Londra confirmó en su cuenta de X (antes Twitter).

Paulo Londra derrocha energía en el escenario del salón 6, en el Parque de la Industria de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“GUATEMALA, ustedes están locos, tanto tiempo y volver y verlos así, cantando a todo pulmón están idos, gracias por tanto noche inolvidable”, publicó Londra.

G U A T E M A L A 🇬🇹

Ustedes están locos, tanto tiempo y volver y verlos así, cantando a todo pulmón están idos , gracias por tanto noche inolvidable — Paulyrics (@PauloLondra) August 28, 2025

El cantante argentino confirmó su agradecimiento durante la madrugada de este jueves 28 de agosto y en su cuenta de Instagram publicó imágenes del show en el país.

Paulo Londra durante un concierto en el Parque de la Industria, el miércoles 27 de agosto del 2025. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“GUATEMALA. Gracias por darlo todo, están LOCOS, gritaron todo Jojo, que lindo volver a vernos, los amo siempre con Dios y la familia”, dijo.