Guns N’ Roses se despide de El Salvador con video viral tras show histórico

Axl Rose y Slash, de Guns N' Roses, compartieron escenario en un concierto inolvidable en El Salvador. La banda publicó un video que se ha vuelto viral y que resume la experiencia vivida junto a sus seguidores.

Copenhagen (Denmark), 17/06/2023.- Axl Rose (L) and Slash (R) of US band Guns N' Roses perform during the closing night of Copenhell heavy metal festival in Copenhagen, Denmark, 17 June 2023 (issued 18 June 2023). (Abierto, Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/Helle Arensbak DENMARK OUT

Axl Rose y Slash de la banda estadounidense Guns N' Roses están en una gira por América Latina que cerrará en México el próximo 8 de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El sábado 4 de octubre, la mítica banda estadounidense Guns N´Roses se presentó en el estadio Mágico González, en El Salvador, y con ello marcó una fecha histórica para la música del país vecino y de la región.

“Quince años de espera para volver a ver a Axl Rose danzando al ritmo de Welcome to the Jungle. Pero fue un tiempo que valió la pena, porque Guns N' Roses retornó a El Salvador y dio un show electrizante... El Salvador vivió por primera vez la experiencia completa: Axl y Slash juntos en escena”, describió Luis Duarte, periodista de La Prensa Gráfica, en un artículo publicado.

Dentro del repertorio, la banda se unió a su público con canciones como Don't Cry, Live and Let Die, Knockin' on Heaven's Door y la famosa Sweet Child O' Mine.

Parte de las emociones de los asistentes quedaron grabadas en videos y fotografías que se han compartido en redes sociales. Uno de los más virales ha sido el video que este miércoles 8 de octubre compartió la banda a través de sus cuentas oficiales.

En el video se observan las calles de El Salvador, los gritos del público, así como la entrada y salida triunfales de la banda, acompañadas de ovaciones ensordecedoras. “San Salvador, gracias por tenernos de vuelta después de 15 años. ¡Estuviste maravillosa!”, describe el video.

Fue una fiesta para la región. Keneth Cruz, periodista de Prensa Libre, también describe en una artículo del concierto que, desde junio pasado, se confirmó que Guns N' Roses ofrecería un show en El Salvador, lo que motivó a fanáticos locales y de países vecinos como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a organizarse y viajar al esperado concierto.

En su gira por América Latina, la banda se encuentra actualmente en Colombia y seguirá en Chile, Argentina, Brasil, Perú, y estará en México en noviembre próximo.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

El Salvador Guns N' Roses 
