Gwyneth Paltrow y el percance con su vestido que marcó la alfombra roja de los Óscar 2026

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, una de las más aclamadas de Hollywood, vivió un momento complicado en los premios de la Academia al tener un contratiempo con su vestuario, lo que se hizo viral rápidamente.

La actriz, que forma parte de una de las películas nominadas en la 98 edición de los Premios Óscar, se volvió viral en redes sociales debido a su vestido blanco con pantalones transparentes de tul, al estilo noventero.

La actriz, que acompañó al elenco de Marty Supreme, cinta nominada a Mejor Película, deslumbró en la alfombra roja al vestir un elegante diseño al estilo italiano. Según medios como Vogue, Paltrow lució un refinado vestido de Giorgio Armani Privé.

Los detalles atrevidos del vestido captaron miradas desde la alfombra roja de la gala, ya que la prenda tenía silueta de columna y era sin tirantes, con una abertura lateral que dejaba ver unos pantalones de tul color nude que resaltaban la figura de la actriz, destaca la página de moda.

Durante su paso por la alfombra roja, las redes sociales comenzaron a compartir el diseño de la ganadora del Óscar. Paltrow es recordada en la Academia por su actuación en Shakespeare in Love (1998), con la que obtuvo la estatuilla dorada.

Gwyneth Paltrow is facing backlash after wearing this dress at the #oscars pic.twitter.com/m4gsfsvtfE — Boiiiiiiiiii (@Boiii61887) March 16, 2026

En redes sociales se viralizó un momento en el que la actriz baja unas gradas y, de pronto, el corte del vestido pareciera dejar ver más de lo debido, debido a que el tul del pantalón se distorsiona con la piel.

El pequeño clip se volvió rápidamente tendencia en redes sociales, lo que usuarios señalan como una posible falla de vestuario.

Por su parte, la película Marty Supreme, en la que habría actuado la actriz y que es protagonizada por Timothée Chalamet, se fue de la ceremonia sin obtener ningún galardón.

La cinta, coescrita, dirigida y coproducida por Josh Safdie, que sigue la vida de un medallista de tenis, no consiguió ningún premio. Sin embargo, captó la atención del público luego de que Timothée Chalamet realizara comentarios sobre la ópera y el ballet que no gustaron a algunos espectadores.