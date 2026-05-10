¿Habrá otro integrante en la familia?: Maluma comparte la noticia junto a su hija

El cantante colombiano Maluma compartió una fotografía familiar en la que deja ver, por primera vez, a su hija, para anunciar la llegada de un nuevo integrante a su vida.

Fue con una tierna fotografía en sus redes sociales como el cantante de Hawái compartió con sus seguidores la espera de un nuevo bebé en su familia, conformada por su pequeña hija París y su pareja, la arquitecta Susana Gómez.

Con esta fotografía también dejó ver el rostro de su hija, quien llegó a su vida y a la de Susana Gómez en el 2024. La pequeña aparece junto al cantante y le da un beso al vientre de la arquitecta, gesto que se ha interpretado como el anuncio oficial de un nuevo integrante en su familia.

Precisamente, Maluma destacó en la pasada Met Gala que deseaba tener más hijos y que disfrutaba construir una vida cotidiana alejada de las cámaras y los escenarios. Además, aseguró que ser una persona “normal” y común le ha permitido incluso llevar a su hija al colegio.

Confesó que ser padre le ha gustado y aseguró que estaría “practicando” con la finalidad de tener más hijos, mensaje que adelantaría el anuncio de la llegada de su segundo hijo, destacan medios internacionales.

Rápidamente, personalidades como la actriz argentina Valentina Ferrer y el cantante J Balvin reaccionaron a la noticia.

Medios como El Espectador destacan que el cantante de 4 Babys mostró un cambio desde que fue padre, ya que ha mostrado un lado más familiar y emocional de su vida.

El medio recuerda que la llegada de su hija coincidió con un momento en el que el artista atravesaba un proceso terapéutico y de sanación emocional, luego de sufrir ataques de pánico.

El cantante ha revelado en entrevistas que la paternidad ha cambiado su forma de pensar e incluso sus prioridades en favor de su familia, la cual, según ha repetido, le gustaría que fuera numerosa.

Luego del anuncio, Maluma se prepara para lanzar un nuevo álbum, que, según confesó en la Met Gala, nació desde el corazón y verá la luz el próximo 15 de mayo.