He-Man regresa al cine: cuándo se estrena “Amos del Universo” en Guatemala

Tras décadas de intentos fallidos por llevar Masters of the Universe (Amos del Universo) al cine, la película finalmente se estrenará en América Latina este jueves 4 de junio del 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

Dirigida por Travis Knight y distribuida por Amazon MGM Studios, la producción trae de vuelta a He-Man a la pantalla grande, donde tendrá que enfrentarse al malvado Skeletor para salvar su planeta.

“La película narra la historia de un niño de diez años, el príncipe Adam, que se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam es transportado de vuelta al espacio para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo”, indica la sinopsis.

El elenco lo encabeza el actor británico Nicholas Galitzine, quien dará vida al príncipe Adam, mientras que Jared Leto encarnará a Skeletor. A ellos se suman Idris Elba como Man-at-Arms, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera y Kristen Wiig como Roboto.

Masters of the Universe nació en 1982 como una línea de juguetes de Mattel. En 1983 debutó la serie animada He-Man and the Masters of the Universe, de Filmation, y en 1987 fue llevada al cine, protagonizada por Dolph Lundgren, pero fracasó en taquilla.

La nueva producción llega casi cuatro décadas después y, tras la premier mundial celebrada el 1 de junio del 2026 en el TCL Chinese Theater, de Los Ángeles, ha recibido reacciones positivas.

“Galitzine le aporta una dulzura a Adam Glenn que hace que su versión de He-Man sea memorable, además de una visión fascinante de la masculinidad”, escribió un crítico en redes sociales, según una publicación de The Hollywood Reporter.

La película llegará a Guatemala con el nombre Amos del Universo. Su estreno estaba previsto para el 5 de junio del 2026, al igual que en Estados Unidos; sin embargo, recientemente se anunció que en los cines de América Latina estará disponible a partir del jueves 4 de junio.