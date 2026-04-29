Roger Sweet, creador de He-Man, muere antes del estreno de nueva película

Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informó el medio estadounidense Variety.

Sweet, quien fue diseñador en Mattel en las décadas de 1970 y 1980, creó He-Man después de que esa empresa rechazara un acuerdo para producir juguetes de la saga “Star Wars” en 1977.

En busca de un éxito comercial en el mismo nicho, Sweet creó un prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, una figura denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen.

El juguete, lanzado oficialmente en 1982 y que vendió millones de unidades, se convirtió en un éxito; tuvo su propia línea de juguetes y, un año después, contó con su propia serie de dibujos, “He-Man and the Masters of the Universe” (“He-Man y los Amos del Universo”).

La serie tuvo 130 capítulos y se emitió entre 1983 y 1985.

El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, después de que Amazon, MGM y Mattel anunciaran una película de acción sobre He-Man, que se estrenará en cines el 5 de junio.

El actor Nicholas Galitzine dará vida a He-Man en un filme en el que estará acompañado por Camila Mendes, como Teela; Jared Leto, como Skeletor; Alison Brie, como Evil-Lyn, e Idris Elba, como Man-At-Arms.

La historia sitúa nuevamente al espectador en el reino de Eternia. “En las regiones más remotas del espacio, el reino de Eternia se ve amenazado por el malvado Skeletor y sus huestes de oscuridad. Para salvar el reino de su padre y proteger la vida de sus seres queridos, el joven príncipe Adam debe recuperar una espada mítica y convertirse en el legendario guerrero conocido como He-Man”, dice el avance oficial del filme.

Jared Leto como Skeletor en esta nueva versión de Los amos del Universo. (Foto Prensa Libre: Sony Pictures)

Medios internacionales han destacado que El villano del live-action, quien es interpretado por Leto, es una versión más terrorífica que la caricatura.

He-Man apareció por primera vez en 1981, como creación de DC Comics. La serie animada Los amos del Universo fue estrenada en 1983 y alcanzó notoriedad internacional.