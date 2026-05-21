Impacto Directo cumple dos años en Guatevisión con nuevos segmentos, análisis y el mismo compromiso de informar

La noticia también se construye desde el análisis y la conversación. Bajo esa premisa, Impacto Directo ha llevado durante dos años el acontecer nacional y las historias de los guatemaltecos a un espacio de debate junto a un panel de expertos, programa que hoy se renueva con nuevos segmentos.

El programa celebró el pasado 20 de mayo su segundo aniversario al aire y, mientras mantiene su compromiso de informar a la audiencia, renueva sus segmentos y apuesta por nuevas propuestas de contenido que den perspectivas a sus televidentes sobre asuntos económicos y cultura popular.

El noticiero, que se ha distinguido por aportar contexto al acontecer nacional en asuntos como seguridad, economía, justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, se transmite de lunes a viernes por Guatevisión en la emisión de las 19 horas, donde Alexis Ponce, junto a un panel de expertos, profundiza en la noticia y sus efectos, con lo que brinda más perspectiva a los televidentes.

Pablo Juárez, productor de Impacto Directo, compartió que este programa informativo tiene un formato innovador al llevar la discusión a una mesa técnica de expertos en diversas disciplinas, en busca de generar criterio y poner sobre la mesa de los guatemaltecos los hechos que marcan el rumbo del país.

El noticiero, que inició el 20 de mayo del 2024, ha superado las 500 emisiones al aire, lo que le ha dado la oportunidad de contar unas cuatro mil historias. Juárez destacó que esto se ha hecho bajo los pilares de informar, conectar y formar criterio, por lo que celebró que el noticiero siga creciendo gracias al esfuerzo de quienes están frente a cámaras y detrás de ellas.

Los nuevos segmentos de Impacto Directo

Para esta nueva etapa del informativo, Juárez destacó que se integrarán dos nuevos segmentos. El primero de los segmentos en sumarse se denomina “Expedición Enigma”, donde se presentará contenido entre la investigación paranormal y el análisis de la tradición oral guatemalteca, lo que llevará al equipo a diversos espacios del territorio nacional.

“Vamos a contar historias de Guatemala, con un enfoque paranormal y que sean analizadas desde la ciencia”, explicó. Para ello, el psicólogo y parapsicólogo Juan Carlos Martínez será el panelista que ayudará a descifrar estos enigmas que se presentarán cada viernes.

El segundo segmento, orientado a la familia y su economía, será “Dinero Inteligente”, donde se les darán consejos a los televidentes sobre economía familiar. Este espacio llegará todos los jueves junto al coach financiero Walter Martínez.

Alexis Ponce junto a los panelistas brindan perspectiva a la ciudadanía sobre la coyuntura nacional. (Foto: Prensa Libre / Byron Rivera Baiza)

“Sabemos que uno de los principales dolores de cabeza de la ciudadanía es el incremento de costos de la canasta básica, gasolina y servicios básicos, por lo que este segmento llega como una respuesta para que los televidentes puedan tener información sobre cómo hacer rendir mejor su dinero”, agregó Juárez.

Asimismo, se destaca que contenidos como la crónica roja, las notas comunitarias e historias de superación con las que ha conectado el público seguirán entre los contenidos que Impacto Directo presenta, así como la sección de espectáculos.

“Impacto Directo son historias con rigor periodístico, sentido humano y análisis que le dan al televidente nuevas perspectivas y más contexto del acontecer”, dijo Juárez.

Luego de dos años, el noticiero sigue creciendo al contar con un panel de al menos 16 especialistas de diversas áreas, quienes se rotan para presentar su análisis del acontecer nacional desde sus ramas de experiencia.

El productor invitó a seguir viendo Impacto Directo, un noticiero que se distingue por la calidad del periodismo que se hace desde Guatevisión y Prensa Libre, así como por el enfoque adicional del análisis de expertos que aporta mayor calidad al informativo.

Impacto Directo cumple dos años en Guatevisión con nuevos segmentos, análisis y el mismo compromiso de informar. (Foro Prensa Libre: Producción Impacto Directo)