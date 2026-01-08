Impacto en la Banda MS: vocalista narra momento en que halló sin vida a Gerson Leos

Gerson Leos, músico de la Banda MS murió de manera repentina el pasado martes 6 de enero durante un partidosde beisbo. Alan Ramírez, vocalista de la agrupación, lo encontró y compartió cómo fue ese momento.

Ramírez acudió de inmediado al campo luego de la llamada de la esposa del tecladista de la agrupación musical. La muerte de Gerson Leos fue confirmada por la Banda MS a través de un comunicado compartido en las redes sociales: "Hoy nos despedimos con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocimos. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento".

A sus 36 años, Gerson Leos, originario de Mazatlán, formó parte de la Banda MS. Se integró principalmente como tecladista, aunque en su trayectoria también incursionó en la guitarra y el bajo.

“Venía llegando de Guadalajara, pasé a casa a dejar las maletas, fui a comer con mi esposa y mis hijos, en ese momento me habla la esposa de "Chinas" (Gersón Leos) para decirnos que se puso malo en el campo y pues ni siquiera comí”, declaró en entrevista en medios internacionales.

De acuerdo con las declaraciones de Ramírez, cuando llegó encontró “tirado en el campo” a su compañero, quien ya no presentaba signos vitales. Trataron de ayudarlo, los compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron ejercicios de rcp, pero no. Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya, ya no, ya no se pudo”, dijo Ramírez conmocionado.

Leos, integrante de uno de los equipos de béisbol conformados por miembros de distintas bandas, colapsó durante una competencia local en los campos Sarabia, en Mazatlán, Sinaloa donde testigos y personal médico intentaron reanimarlo sin éxito. Se ha dicho que fue un infarto fulminante aunque no se tiene una declaración oficial.

La esposa se despide de Leos

El artista deja a su esposa, la también artista Sarah Holcombe de Leos y a tres hijos. Leos era el tecladista y encargado de la parte acústica durante las presentaciones en vivo de la Banda MS. Tocaba diferentes instrumentos. También fue músico de Espinoza Paz y la Falsa Orquesta Cubana.

Las últimas semanas, Holcombe escribió un mensaje emotivo: "No hay ningún lugar donde prefiera estar que cerca de tu corazón . XV años. Feliz Aniversario amor

Te Amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos. Vamos por más".

Holcombe de Leos también hizo una publicación sobre aquello que le ha hecho feliz y en la que las escenas familiares eran frecuentes. Como parte de la despedida también escribió en sus historias en redes sociales: "Una vez más la vida, llevándose a alguien que debió quedarse".