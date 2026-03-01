Influentes mexicanos varados en Dubái relatan ataque con misiles a Irán

Los influentes mexicanos Simón Ahued y Sol León, cada uno por su parte, estaban de vacaciones en Dubái y quedaron atrapados en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

|Vea el video: el momento del ataque de Irán con misiles en Dubái tras ataques de Estados Unidos e Israel.

Los misiles atraviesan este destino turístico, lo cual ha causado preocupación, según expresan en sus publicaciones en redes sociales.

Simón Ahued publicó un video y relata:

"Son las 3.48 de la mañana, hace un momento hubo un atentado cerca del aeropuerto. Vean cómo pasan los misiles, están pasando los misiles cerca de aquí. Estamos en medio de todo el desastre (...). Uno de los hoteles más caros de Dubái está en llamas. Estamos escuchando todo el tiempo, nos da miedo dormirnos y no reaccionar a tiempo... Uno de los objetivos en el Burj Khalifa, que está allí", dice señalando al edificio contiguo.

En una publicación previa Ahued contó que su vuelo de regreso está programado para el lunes 2 de marzo y que pronto espera estar "sano y salvo en casa".

Sol León muestra también un video donde se ve un misil y anota en su publicación:

"Están cayendo misiles, cayo un misil a minutos de aquí en otra área de la ciudad 🥹🥹se siente muy horrible, se escucha muy horrible, el espacio aéreo está cerrado no podemos salir de los Emiratos Árabes 🙏🏻 Dios, qué feo se escucha y se siente".