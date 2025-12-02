Inmaculada Concepción: Cómo es y cuándo se celebra su fiesta en Guatemala

El Vaticano describe que nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de María (8 de septiembre), la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el 8 de diciembre. Esta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV; Clemente XI la hizo universal en 1708.

El 8 de diciembre de 1854, en el documento pontificio Dios inefable, el papa Pío IX proclamó el dogma de fe que revela que la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que comenzó su vida humana.

“Declaramos, afirmamos y definimos verdad revelada por Dios la doctrina que sostiene que la santísima Virgen María fue preservada, por especial gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción”, dice el documento.

Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas, y entre sus devotos destacan santos como san Francisco de Asís y san Agustín.

El portal EWTN describe que en el año 1858, cuatro años después de que el Papa Pio IX proclamara el dogma, la Virgen se apareció dieciocho veces a una jovencita de 14 años, Bernardita Soubirous, en Lourdes, Francia. En una de esas apariciones, el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación y la Encarnación, la Virgen reveló su nombre, presentándose como "Que soy era Immaculada Counceptiou”, que en el dialecto local significa “Yo soy la Inmaculada Concepción”.

Creyentes católicos participan en la tradicional procesión de veneración a la Virgen de la Inmaculada Concepción en el mundo. (Foto Prensa Libre: EFE)

La historia de los sucesos se narra en el filme clásico La canción de Bernadette, basada en un libro escrito en 1941 por el escritor judío Franz Werfel, refugiado de los nazis en Lourdes por cinco semanas, que prometió contar la historia de Bernardita si lograba escapar a América.

El Papa San Juan Pablo II dijo: “el hombre mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16,7). Y el corazón de María estaba completamente dispuesto a cumplir la voluntad divina. Es por eso que la Santísima Virgen es el modelo de la anticipación y la esperanza… En su corazón no hay sombra de egoísmo: ella no desea otra cosa para ella que la gloria de Dios y la salvación del hombre. Para ella, el privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es un motivo de vanidad sino de total servicio a la misión redentora de su Hijo", se describe.

¿Qué implica el 8 de diciembre?

Es considerado un día de precepto. Los días de precepto son los días de las celebraciones litúrgicas más importantes del año, que conmemoran los sucesos y misterios más fundamentales de la iglesia Católica. En esos días, la Iglesia pide a los católicos que se congreguen para dar gracias a Dios en la celebración de la Sagrada Eucaristía, ya que es este el mayor acto de adoración y agradecimiento que podemos ofrecer a Dios.

Hay diez días de precepto en toda la Iglesia. La Conferencia Episcopal de cada país puede solicitar excepciones para su país.

La solemnidad de Santa María Madre de Dios, el 1 de enero La Epifanía (Día de Reyes), el 6 de enero San José, el 19 de marzo La Ascensión de Jesús al cielo, el jueves de la 6ª semana de Pascua Corpus Christi, el jueves después de la octava de Pentecostés San Pedro y san Pablo, el 29 de junio La Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto Todos los Santos, el 1 de noviembre La Inmaculada Concepción, 8 de dicembre La Navidad, el 25 de diciembre

La Virgen de la Concepción en Guatemala

Cada 7 de diciembre, los guatemaltecos celebran la quema del diablo, una tradición con raíces coloniales y profundas transformaciones.

Según el historiador Aníbal Chajón, el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 representa a María venciendo al diablo, simbolizado como serpiente. Esta idea se transformó en Guatemala en la costumbre de encender fuego para preparar el ambiente de la festividad.

Durante la época colonial, en la Ermita —actual ciudad de Guatemala—, salía del Templo de la Concepción una procesión solemne. Las familias adineradas decoraban sus balcones con velas, mientras que otras encendían fogatas y antorchas para iluminar el recorrido, que iniciaba a las 18 horas. Aunque ese templo ya no existe, parte del convento aún permanece cerca de la Catedral y del Palacio Nacional.

Con la llegada de los gobiernos liberales en 1871, la procesión fue prohibida y el convento expropiado. Sin embargo, la costumbre de encender fuego se mantuvo. La ausencia del cortejo permitió hogueras más grandes, y surgió el simbolismo de “quemar lo malo” para comenzar un nuevo ciclo, como preparación espiritual para la Navidad.

De fogatas a piñatas de diablo

A finales del siglo XIX, las fogatas se convirtieron en una competencia entre familias, que reunían chirivisco y lanzaban cohetillos. Ya en la década de 1970 se popularizó el uso de llantas, lo que causó gran contaminación. En respuesta, en los años 80, una piñatería del parque Colón empezó a fabricar piñatas con forma de diablito, que pronto se convirtieron en símbolo de la celebración.

En Antigua Guatemala, hacia 1998 o 1999, se organizó por primera vez la quema de un diablo gigante frente a La Concepción, tradición que sigue vigente con un fuerte valor simbólico: preparar el camino para el nacimiento de Jesús.

Recomendaciones actuales

Las autoridades recomiendan evitar prácticas contaminantes o peligrosas: