“Jesús sigue encontrándome en medio del dolor”: Justin Bieber reflexiona en Navidad sobre su proceso de sanación personal

Justin Bieber compartió en Nochebuena una serie de mensajes en Instagram en los que reflexiona sobre el dolor, el perdón y más de su historia.

(Foto Prensa Libre: AFP)

Justin Bieber, de 31 años, compartió una serie de publicaciones en Instagram en las que reflexiona sobre su trayectoria en la industria musical y el proceso personal de sanación que atraviesa. El cantante canadiense transmitió un mensaje sobre el dolor, la recuperación y los desafíos que ha vivido desde la niñez.

"La Navidad es el momento de reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres. ¿Qué te llena de verdad? La Navidad es un recordatorio de Jesús y del don gratuito del perdón que solo él puede ofrecer", expresó.

Agregó que, aunque dejar ir el resentimiento es difícil, “cuando Jesús se revela dispuesto y capaz, es difícil negarlo”. Invitó a sus seguidores a acoger el amor que, según dijo, “nos encuentra exactamente donde estemos, pase lo que pase”.

"He cargado con enojo. Le he preguntado a Dios por qué. Pero Jesús sigue encontrándome en medio del dolor, no justificando lo que me hirió, sino enseñándome a no volverme amargo", escribió también.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Justin Bieber (@lilbieber)

El 25 de diciembre publicó otra imagen con su esposa, Hailey Bieber, acompañada del mensaje: “¡Feliz Navidad, de parte de los Biebers!”

LECTURAS RELACIONADAS

Medios internacionales destacaron que sus reflexiones están influenciadas por su proceso de vida reciente, así como por la llegada de su hijo, Jack Blues Bieber, y el apoyo constante de su pareja.

La pareja Bieber también publicó una tierna imagen de su hijo. (Foto Prensa Libre: IG @lilbieber)

El medio Milenio recordó que Bieber creció bajo la mirada pública desde los 13 años, lo que tuvo consecuencias profundas. "La presión mediática, los escándalos y los problemas legales marcaron sus años más jóvenes, afectando su estabilidad emocional", reportó. En años recientes, el cantante enfrentó una parálisis facial parcial que lo obligó a cancelar el Justice World Tour.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Justin Bieber (@lilbieber)


ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Justin bieber Navidad 
