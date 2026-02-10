Kurt Cobain: Investigadores aseguran que la escena de la muerte fue montada



A más de 30 años de su muerte, un equipo forense sostiene que Kurt Cobain no se suicidó. El FBI desclasificó documentos que alimentan las dudas.

El 5 de abril de 1994, miles de jóvenes de la denominada Generación X perdieron a la voz que los representaba: Kurt Cobain, el atormentado líder de la banda Nirvana, fue hallado muerto en Seattle (EE. UU.). La ciudad que lo catapultó a la fama lo despidió como a una leyenda del siglo XX. Las autoridades lo calificaron como suicidio. Sin embargo, nuevos hallazgos sugieren lo contrario.

En 2026, un equipo independiente de investigadores forenses aseguró que Cobain no se quitó la vida, sino que fue asesinado. Los especialistas Michelle Wilkins y Brian Burnett explicaron que el cantante habría sido forzado a sufrir una sobredosis de heroína antes de recibir un disparo en la cabeza.

“La escena fue montada. Alguien quiso que no quedara duda de que se trataba de un suicidio”, dijo Wilkins. Según su análisis, los supuestos responsables colocaron el arma en la mano del músico, pusieron el recibo del arma y los casquillos en su bolsillo, y falsificaron la nota de suicidio.

El equipo también cuestiona la posición del cuerpo, el arma y los casquillos. La disposición de la escena, señalan, parece diseñada para respaldar una única versión de los hechos.

Los archivos del FBI

En 2021, el FBI desclasificó por primera vez un expediente de 10 páginas sobre la muerte del líder de Nirvana. El archivo, revelado por la revista Rolling Stone, incluye dos cartas escritas por fanáticos que sostienen que Cobain fue asesinado y exigen una nueva investigación.

Una de las cartas, fechada en 2003, decía: “Millones de admiradores en el mundo desean que se aclaren las inconsistencias alrededor de su muerte de una vez por todas”. La otra, escrita a mano en 2007, critica el papel de la policía de Seattle: “Nunca investigaron en serio la posibilidad de un asesinato... y el asesino aún sigue allá afuera”.

La respuesta del FBI fue clara: no se detectaron violaciones a leyes federales. En su comunicado, el organismo indicó que ese tipo de casos son competencia de las autoridades estatales o locales, y que no podían tomar medidas adicionales.