¿Quién es la joven salvadoreña que se casó en pleno show de Bad Bunny durante el Super Bowl 2026?

“¡Qué rico es ser latino!”. Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó el domingo 8 de febrero el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su natal Puerto Rico. Así, reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

El “conejo malo” abrió el espectáculo del evento deportivo más visto de EE. UU. con el éxito Tití me preguntó, vestido con un traje blanco que simulaba un uniforme de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Uno de los momentos más comentados fue una boda simbólica entre una persona migrante y un ciudadano estadounidense: un acto que evocó la diversidad del país y se convirtió en una protesta silenciosa que no pasó desapercibida.

La pareja contrajo matrimonio durante el espectáculo de medio tiempo. Ella es Eleisa “Elli” Aparicio, de origen salvadoreño, y él, Thomas “Tommy” Wolter. La ceremonia fue oficiada por el pastor Antonio Reyes, en lo que fue una boda legal y mediática.

“Recibí una llamada de una amiga en Los Ángeles, quien me informó que un promotor buscaba a alguien para llevar a cabo una boda, aunque no me dieron detalles sobre la pareja ni el contexto”, relató Reyes en una entrevista que se volvió viral en Telemundo.

El pastor, quien residió varios años en Los Ángeles, comentó que tiene contactos en la industria del entretenimiento. “Me enviaron un contrato de confidencialidad. Cuando mi esposa lo leyó, comenzó a gritar y me dijo: ‘¡Eso es para Benito!’”, contó.

Según Reyes, la pareja había enviado invitaciones a diversas celebridades, incluido Bad Bunny. El equipo del artista fue quien contactó finalmente a los jóvenes para que se casaran en este espacio de máxima exposición mediática.

Después de darse un beso, los recién casados se acercaron al pastel y compartieron su primer baile, mientras Lady Gaga interpretaba una versión en salsa de Die With a Smile.

Medios internacionales destacaron que, aunque fue una actuación políticamente correcta, estuvo cargada de mensajes simbólicos. Entre ellos, la presencia de residentes de las zonas más empobrecidas de Puerto Rico bailando reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban a Bad Bunny mientras sostenía la bandera de su país y entonaba El Apagón.

