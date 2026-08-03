La Bola: el documental que revive la Revolución Mexicana con inteligencia artificial y la voz de Yalitza Aparicio

Mientras cursaba un doctorado, el director mexicano Alfonso Coronel descubrió más de 15 horas de imágenes de la Revolución Mexicana y decidió "volverlas a poner en circulación" al colorearlas y restaurarlas con inteligencia artificial (IA), una tecnología sin la cual no habría sido posible realizar su nuevo documental La Bola.

“(La IA) era necesaria para nuestra realidad. Para países latinoamericanos que no tenemos grandes recursos como otros, es una gran herramienta”, explicó el cineasta durante una entrevista con EFE, tras estrenar su filme en el Festival Internacional de Guanajuato (GIFF), celebrado del 24 de julio al 2 de agosto del 2026.

En La Bola, Coronel rescató las imágenes del archivo fílmico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con un software desarrollado por ingenieros en Matemáticas de la propia UNAM, llamado Adelita, crearon un sistema en el que la IA complementa la película al colorear solo unas pocas imágenes.

Sin embargo, a diferencia de producciones de gran presupuesto, como Jamás llegarán a viejos (2019), de Peter Jackson, en la que el director de la trilogía de El Señor de los Anillos utilizó tecnologías avanzadas, como la conversión a color asistida por computadora, el equipo de La Bola desarrolló sus propias herramientas con recursos muy limitados, según explicó el director.

“Tuvimos 2,000 dólares para poder hacer la película (...) Estuvimos trabajando casi cuatro años con la IA. No teníamos ni el presupuesto de una película convencional mexicana; tuvimos que hacer malabares”, dijo Coronel sobre el uso de esta tecnología en su cinta.

De no ser por la IA, el cineasta reconoce que todavía "estarían coloreando" las imágenes de la Revolución Mexicana, aunque subraya que cada escena del documental fue revisada por historiadores para evitar errores y que, desde el inicio del proyecto, establecieron criterios éticos para el uso de esta tecnología.

“Decidimos todo: de qué color era cada uniforme o cómo se veía. Toda la película fue revisada toma por toma por historiadores y esa información e investigación sí fue hecha con nuestras manos”, aseguró.

Uno de los principales objetivos del equipo era volver "a poner en circulación" un material que, según sus integrantes, la sociedad mexicana percibe como algo “viejo, en imágenes en blanco y negro y sin mucha relación” con la sociedad actual.

“México no se podría explicar sin la Revolución Mexicana. Como la gente la veía como algo viejo, decidimos agregarle color y darle más movimiento para construir una narrativa. Lo hicimos como amantes de la historia”, explicó.

Valor pedagógico

Además de las imágenes restauradas de la Revolución Mexicana, La Bola cuenta con la narración de la actriz mexicana nominada al Óscar Yalitza Aparicio, quien se sumó al proyecto tras recibir un video de Coronel y de la productora Gabriela Sandoval, en el que le explicaban en qué consistía.

"Al principio tenía reservas por el uso de la IA, pero cuando conoció el proyecto y vio el resultado cambió de opinión. Como antes de ser actriz fue maestra, entendió su potencial como herramienta pedagógica”, reveló Sandoval.

Ese valor pedagógico que Aparicio identificó en el proyecto era otro de los principales objetivos del documental La Bola, concebido también para acercar la Revolución Mexicana a las nuevas generaciones.

Yalitza Aparicio narra la historia de las abuelas de Sepur Zarco en Guatemala

“Creemos que es un documental que va a perdurar muchos años porque tiene espacio en escuelas y centros de investigación. Además, puede acercar a los jóvenes a una etapa de la historia que normalmente no les interesa tanto”, sostuvo Sandoval.

Por el momento, La Bola ya recibió invitaciones para ser proyectada en países como China y Tailandia, y tanto el director como la productora buscan una oportunidad en festivales de cine europeos, donde el metraje pueda tener una acogida similar a la obtenida en el GIFF.