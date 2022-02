La llamada “Emma Coronel de la capital” sale de prisión y confiesa que teme por su vida al culpar a la policía por su arresto

Gabriela Castillo, ex participante del programa mexicano Enamorándonos y ex pareja de tres capos del narcotráfico, salió de prisión este martes 15 de febrero luego de haber pasado poco más de un mes recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Ante estas acusaciones, la llamada “Emma Coronel de la capital” se declaró inocente y aseguró que la policía mexicana le sembró droga en su vehículo luego de ser detenida el pasado mes de enero.

El estilo de vida de la ex participante del reality show mexicano es similar al de Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que constantemente presume sus lujos y excesos por medio de su cuenta de Instagram.

Debido a esta similitud, Gaby Castillo es popularmente conocida como la “Emma Coronel de la capital”, ya que su relación con el narcotráfico y el dinero proveniente de ello es prácticamente idéntica.

Luego de ser puesta en libertad el pasado 15 de febrero, la “chulita mexicana” habló con el periodista Carlos Jiménez al momento de salir del penal femenil y estableció que teme por su vida ya que fue incriminada por la policía.

“Me detuvieron. Fue un mal actuar en realidad de la policía. Me sembraron droga, fue el narcomenudeo cohecho fue y encubrimiento por receptación. Sigo teniendo miedo por el mal actuar de la policía. No cabe duda que salgo con miedo de qué va a pasar, de que soy una persona inocente y a mí me pasó algo que no era justo”, confesó.

DICE Q LE PASÓ ALGO Q NO ERA JUSTO

Es Gabriela Castillo de Enamorandonos

Aunq está vinculada a proceso, se dice inocente.

Fue novia de:

Pulga-acribillado

Cheché Serratos-preso

Lunares-sentenciado

Pero ella dice q tiene miedo de la policía.

La @FiscaliaCDMX sigue investigándola. pic.twitter.com/AS8vdQ7h5c — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2022

El arresto de Gaby Castillo sucedió en enero de 2022, cuando junto a su pareja sentimental José Hareff Soto fue detenida mientras conducían un automóvil que fue adquirido mediante un cheque sin fondos.

Al revisar el vehículo, las autoridades encontraron varias armas sin licencia y un cargamento de drogas.

La vida de la “Emma Coronel de la capital” ha estado ligado al narcotráfico, ya que ha estado involucrada sentimentalmente con Óscar Flores Ramírez, mejor conocido como “El Lunares”, líder de la Unión Tepito, y con “La Pulga”, delincuente mexicano que fue asesinado hace algunos años.

La joven mexicana es perteneciente a un grupo de mujeres conocidas popularmente como “las novias de la Unión Tepito”, quienes han sido asesinadas o detenidas en la Ciudad de México por sus relaciones amorosas con diversos líderes de este peligroso cartel.