“La mayoría merece una oportunidad”: Carlos Vives habla sobre inmigración en EE. UU.

El cantante colombiano Carlos Vives defendió este miércoles la humanidad de los inmigrantes en Estados Unidos y reivindicó su “orgullo hispano” en un acto promocional en Nueva York, previo al pistoletazo de salida de su gira Tour al sol por el país.

Vives participó en una rueda de prensa en Nueva York junto a la empresa de alimentación hispana Goya, que, para celebrar su 90 aniversario, patrocina su gira e hizo una donación a su fundación Tras la Perla, centrada en el desarrollo social en su natal Santa Marta, Colombia.

Preguntado por un mensaje para su público, cuando en EE. UU. el Gobierno del presidente Donald Trump sigue adelante con la campaña de deportaciones, Vives hizo un alegato en favor de los inmigrantes, agradeciéndoles el impulso a su carrera y reconociéndose en ellos.

“Siempre he sido defensor”, declaró el premiado artista, que alabó “la capacidad de trabajo y amor” del “inmigrante que vino a construir y hacer más grande este país”, y aseguró que se puede sentir representado por “un recolector mexicano de tomates en la Florida”.

“Así es el pueblo donde yo nací, gente noble y trabajadora”, apostilló.

El también actor y compositor matizó que hay inmigrantes que se dedican a la delincuencia o son un peligro para la comunidad, pero razonó que esa lacra “no tiene nacionalidad” y criticó que se usen los orígenes “para hablar de las cosas que no están bien”.

“La mayoría se merece una oportunidad, la mayoría quiere construir, quiere amar y lo hace de manera espectacular”, afirmó Vives, que reiteró que EE. UU. “ha sido bendecido porque los vecinos seamos nosotros” y añadió que la “humanidad de la gente es muy valiosa”.

El ganador del Grammy y el Latin Grammy, que ha vendido millones de discos, se prepara para lanzar el 1 de mayo su nuevo álbum, El último disco, del que ha hecho varios adelantos, y comenzará la parte estadounidense de su gira el viernes en Nueva York, sobre lo que se mostró emocionado.

En ese sentido, relacionó el trabajo filantrópico de su fundación, que busca “devolverles la libertad” a los vecinos de Santa Marta, y la posibilidad de viajar que le ha dado su carrera, para concluir con un mensaje de unión para los hispanoamericanos.

“La música me llevó por el mundo (…), me mostró mi familia completa y me devolvió algo: mi orgullo hispano, mi orgullo español. Que hace que yo, más que latino, diga: soy hispanoamericano”, reflexionó, y reclamó “devolverle el afecto a nuestra herencia hispana”.