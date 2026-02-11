“La momia 4”: Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan en una nueva entrega que ya tiene fecha de estreno

Los ganadores del Óscar Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a interpretar a los icónicos Rick y Evelyn O'Connell en La momia 4, una nueva entrega que promete revivir el espíritu de aventura y misterio que marcó a toda una generación. El estreno está programado para el 19 de mayo de 2028.

La cinta será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, reconocidos por su trabajo en el cine de terror y suspenso. Universal Pictures vuelve a apostar por esta clásica franquicia que, tras varios años en pausa, prepara su esperado regreso.

La historia retomará la atmósfera del desierto egipcio, donde un grupo de exploradores desentierra por accidente a una momia ancestral: un legado de terror de tres mil años de antigüedad que vuelve a despertar.

Fraser y Weisz, quienes protagonizaron la exitosa trilogía iniciada en 1999 con La momia y seguida en 2001 por El regreso de la momia, regresan a los papeles que los consolidaron como referentes del cine de acción y fantasía. Aunque Weisz no participó en la tercera entrega (La momia: la tumba del Emperador Dragón, 2008), su regreso junto a Fraser ha generado curiosidad entre los fanáticos.

Las películas originales no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también revitalizaron la clásica franquicia de monstruos de Universal, combinando acción, humor y mitología egipcia en una fórmula inolvidable.

Con La momia 4, el estudio busca conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.