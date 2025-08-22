La reacción del exnovio de Ángela Aguilar ante la entrevista de Christian Nodal

La entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, en el programa La Saga, continúa generando reacciones en redes sociales. Josh Ball, jugador de la NFL y exnovio de Ángela Aguilar, rompió el silencio tras las declaraciones del cantante mexicano sobre el pasado sentimental de la artista.

Durante la conversación difundida por La Saga, el sonorense confirmó que su relación con Ángela Aguilar comenzó poco después de su ruptura con Cazzu. Nodal también reveló que la cantante había tenido una relación previa con el deportista estadounidense antes de iniciar su romance con él.

Según información publicada por Infobae, la declaración intensificó el debate público, ya que la prontitud con la que empezó la nueva relación sorprendió a los seguidores de ambos artistas y generó especulaciones sobre la dinámica entre ellos.

El cantante también mencionó que Ángela Aguilar había salido anteriormente con Gussy Lau, compositor cercano a la familia Aguilar, lo que añadió otro elemento al contexto sentimental que rodea a la joven artista.

La respuesta de Josh Ball

El periodista Javier Ceriani reportó que tanto Josh Ball como Gussy Lau rompieron el silencio tras las declaraciones de Nodal. El jugador de la NFL optó por publicar en sus historias de Instagram una canción de la Banda MS, específicamente el tema Me vas a extrañar.

Este gesto fue interpretado por sus seguidores como una indirecta para Aguilar, especialmente en medio de la polémica desatada por las declaraciones de Nodal.

Según Ceriani, citado por Infobae, el deportista estadounidense “no había hecho comentarios públicos previamente sobre su ruptura con la cantante mexicana, en parte debido a supuestas presiones ejercidas por Pepe Aguilar”. El periodista también afirmó que Josh Ball habría tenido que abandonar el departamento en Houston que compartía con la artista.

La reacción de Gussy Lau

Por su parte, Gussy Lau también recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la situación. El compositor escribió: “Me arriesgué por ella, por ella puse el pecho, tenía mala fama entre toda la gente, pero mis ojos la miraban diferente”, según reporta Infobae.

La posición de Ángela Aguilar

En medio de la controversia, Ángela Aguilar se pronunció sobre la situación y señaló las diferencias de género en la industria musical. Para una entrevista con Apple Musica la artista comentó: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, los acontecimientos de tu vida personal a menudo tienen más relevancia que tus logros artísticos”.

La hija de Pepe Aguilar también expresó su compromiso con el apoyo a otras mujeres en la industria: “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”.