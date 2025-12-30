Las siete tragedias que han marcado a la familia Kennedy tras la muerte de Tatiana Schlossberg

Este 30 de diciembre falleció la periodista medioambiental Tatiana Schlossberg, a los 35 años, a causa de un cáncer terminal, de acuerdo con la Fundación de la Biblioteca JFK. La autora, además de contar con una carrera periodística que abarca ensayos y libros sobre el cambio climático, pertenecía a una de las familias más poderosas de Estados Unidos: los Kennedy.

Tatiana era hija de Caroline Kennedy, la única hija viva del exmandatario estadounidense John F. Kennedy (JFK), quien fue víctima de un magnicidio el 22 de noviembre de 1963.

La muerte de Schlossberg se suma a un listado de tragedias y muertes que forman parte de la historia familiar de los Kennedy. La prensa internacional ha popularizado el término “la maldición de los Kennedy” para referirse a estas eventualidades.

Según los medios extranjeros, muchas personas han catalogado estas vicisitudes familiares como “malos augurios” bajo la sombra de la fatalidad. A continuación, se enumeran siete de las tragedias que han marcado a la familia Kennedy, de acuerdo con ABC Estilo y BBC.

Algunas tragedias que han marcado a la familia Kennedy

1. La lobotomía de Rosemary Kennedy

Rosemary (1918-2005) fue la tercera hija del matrimonio conformado por Joseph P. Kennedy y Rose Elizabeth Fitzgerald, y hermana del expresidente Kennedy. Fue sometida a una lobotomía con apenas 23 años, un nuevo tipo de operación “psicoquirúrgica” que conllevaba la separación o eliminación de las vías entre los lóbulos del cerebro. Tras el fracaso de la operación, Rosemary vivió los siguientes 64 años recluida en instituciones de salud.

2. El fallecimiento del primogénito de Joseph y Rose Kennedy

El hijo mayor del matrimonio Kennedy, Joe Jr., murió mientras participaba como piloto en una operación secreta durante la II Guerra Mundial, señala BBC. Fue el único de los hermanos que nunca participó en política, debido a su muerte prematura. Falleció a los 29 años y sus restos nunca fueron encontrados.

3. La muerte de una de las hermanas de JFK

Kathleen Kennedy murió el 13 de mayo de 1948 en un accidente de avión en Francia, según Vanity Fair. Era conocida como “Kick” y ostentaba el título de marquesa de Hartington, ya que se había casado con William John Robert Cavendish, heredero del ducado de Devonshire, quien falleció cuatro meses después de la boda.

Los Kennedy han enfrentado diversas pérdidas a lo largo de varias décadas, algunas bastante trágicas. Imagen tomada durante el funeral de Ethel Kennedy. (Foto Prensa Libre: AFP)

4. Jacqueline Kennedy y JFK pierden a su hijo Patrick

El presidente Kennedy y su esposa sufrieron la pérdida de su hijo Patrick en 1963, quien falleció dos días después de su nacimiento. El bebé no podía respirar a causa de problemas pulmonares.

5. El asesinato del presidente Kennedy

Se trata de una de las tragedias más recordadas que han sacudido a la Casa Blanca y a la familia Kennedy. El entonces presidente falleció en Dallas, Texas, mientras iba junto a su esposa Jacqueline en una caravana en un vehículo descapotable.

A raíz de ello, las autoridades inculparon a Lee Harvey Oswald, un exmarine estadounidense que vivió dos años en la Unión Soviética. Oswald también fue asesinado dos días después y aún existen muchas conjeturas sobre este magnicidio.

A más de seis décadas de su muerte, la figura del expresidente John F. Kennedy está presente en la memoria de los estadounidenses. (Foto Prensa Libre: EFE)

6. Robert Kennedy también muere asesinado

En 1968 asesinaron a uno de los hermanos menores del exmandatario Kennedy, quien era precandidato presidencial del Partido Demócrata. Fue asesinado en la cocina de un hotel en Los Ángeles, California.

7. Triple tragedia

El 16 de julio de 1999, John Kennedy Jr., de 38 años; su esposa, Carolyn Bessette, de 33; y su cuñada, Lauren Bessette, de 34, fallecieron en un accidente aéreo. El hijo de JFK era una figura en la que los medios estadounidenses habían puesto el foco de atención desde el día en que nació.

Sin embargo, esta no fue la última de las tragedias que ha sacudido a la familia, ya que en años posteriores han fallecido otros miembros de los Kennedy, incluyendo a Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert F. Kennedy, quien falleció en 2019, y a la periodista Schlossberg.