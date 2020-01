Leonardo DiCaprio dona $3 millones para combatir incendios en Australia

La organización benéfica Earth Alliance, cocreada por el actor Leonardo DiCaprio y los filántropos Laurence Powell y Brian Sheth, aportará tres millones de dólares para ayudar a combatir los incendios en Australia que han consumido 10 millones de hectáreas y provocado al menos 25 víctimas mortales.

En su cuenta de Instagram, la fundación anunció que asignó dicha suma de dinero al Fondo Australiano de Incendios Forestales para contribuir a los esfuerzos de combatir los incendios, ayudar a las comunidades afectadas y permitir el rescate y recuperación de la vida silvestre. Así como apoyar a la restauración a largo plazo de los ecosistemas que han sido dañados.

DiCaprio copreside la organización que fue creada en el 2019, para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las ultimas publicaciones en la cuenta oficial de Instagram del actor muestran su apoyo a la concientización del cambio climático y la importancia de contribuir a la restauración de la vida silvestre en Australia.

El Fondo Australiano de Incendios Forestales trabajará con organizaciones asociadas de Australia en la lucha contra los incendios forestales, como Aussie Ark, Bush Heritage y Wires Wildfire Rescue. Según infirmó el actor en un post en Instagram. Además, pidió a sus seguidores que se una para ayudar.

Leonardo DiCaprio se ha caracterizado por apoyar la conservación de la naturaleza. También donó una fuerte suma de dinero para ayudar a salvar el Amazonas de los incendios que se registraron en agosto pasado.

El actor estadounidense se une a la larga lista de celebridades que han donado significativas sumas de dinero para combatir los incendios de Australia. El actor Chris Hemsworth, Elton John, Nicle Kidman, Pink y Keith Urban también han donado para apoyar los servicios de bomberos rurales y para la conservación de las especies que han sufrido daños por el fuego.

El pasado 8 de enero la agrupación estadounidense Metallica dijo por medio de su cuenta de Twitter que donaría medio millón de dólares para los bomberos que trabajan en el lugar y arriesgan su vida para combatir los incendios.

We are totally overwhelmed by the news of the wildfires sweeping through millions of acres across Australia, with major impact in New South Wales and Victoria. (1/6) pic.twitter.com/XqJAHmN6um

— Metallica (@Metallica) January 8, 2020