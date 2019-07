Libros de Q75 o menos que puede conseguir en Filgua 2019

La Feria Internacional del Libro en Guatemala se encuentra en el Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El pasado jueves 11 de julio se inauguró la Feria Internacional del Libro. Para cumplir con la tradición, la actividad ofrece una vasta variedad de novelas, libros de poesía, ensayos, biografías y más, para todas las edades y por supuesto, para todos los gustos.

Para que utilice su presupuesto a modo que pueda conseguir muchos libros, aquí le compartimos algunos de los miles de títulos en oferta que esperan por usted en esta esperada feria:

Si busca hacer su recorrido en orden, en el primer stand, el de Catafixia editorial, podrá encontrar libros de autores guatemaltecos y latinoamericanos. Narrativa, ensayos y principalmente, poesía e historia política guatemalteca podrán formar parte de su biblioteca. El rango de precios está entre Q25 y Q150. Por ejemplo, Sujeto de la letra A de Francisco Nájera, uno de los poetas guatemaltecos vivos de mayor relevancia cuya obra empezó a configurarse desde los años 80 está disponible por Q50.

“Lo considero un libro híbrido porque pese a que su lenguaje, tema y fondo es muy poético, al fin de cuentas resulta ser una especie de ensayo sobre la creación, el lenguaje, la palabra, la escritura y el silencio”, comenta Luis Salinas, quien junto a Carmen Alvarado, dirige la editorial que desde hace diez años busca intervenir activamente el espacio cultural guatemalteco a partir de la publicación periódica de títulos significativos dentro de la producción poética latinoamericana actual.

En el stand 138, Editorial Poe tiene disponibles varios textos de calidad de escritores guatemaltecos. Su primera publicación fue “Humonos” del poeta Pascual Martín Vásquez de San Martin Sacatepéquez, y aunque iniciaron con el objetivo de publicar las creaciones de poetas de San Juan Ostuncalco, los planes cambiaron y Poe dio un paso enfocado a publicar a poetas de municipios aledaños como Palestina de los altos, Salcaja y la cabecera departamental Quetzaltenango. En esta edición de Filgua puede encontrar libros desde precios bastante accesibles.

Por ejemplo, uno de los más vendidos es Completamente inmaculada del autor Francisco Méndez. La obra recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2017 y puede obtener una copia por Q75. Otra excelente alternativa es Oración Salvaje, de Daniel Caño, un texto de poesía triilingue que tiene un costo de Q40.

Cazam Ah se encuentra en el stand 148, y además de varios libros a costos de Q75 o menos, también cuentan con la opción de comprar cualquier material en formato de ebook a Q50. Al elegir esta opción a cada lector se le entrega una tarjeta con un código distinto que posteriormente ingresa a la web para poder obtener su copia digital del libro deseado.

Por su parte, Metáfora Editores está ubicado en el stand 133. Allí puede comprar el libro Antes del mar del autor Julio Serrano Echeverría a Q75, además de libros de poesía y narrativa.

Clubdelibros llegó desde Costa Rica para ocupar el stand 99 de la Filgua. Descubriendo raíces del autor Óscar Brenes y Las aventuras de Elena Colibrí de Miram Brenes son algunos de los libros que podrá encontrar a Q60.

El primer texto aborda el tema de la variedad cultural de los pueblos ancestrales que habitan el país centroamericano. Es una invitación para viajar al pasado y presente autóctono de los costarricenses.

“Elena Colibrí, es una niñita que vive en un hermoso país nórdico, su abuelo Juno vive cruzando el océano, por lo que decide emprender la aventura de ir a conocer a su nieta y llevarle un hermoso que simbolizará a través del tiempo el amor y cariño entre la nieta y el abuelo. Descubre cuál es ese regalo y disfruta de todas las aventuras e imaginación de los juegos de Elena y su querido abuelo Juno”, puede leerse en la contraportada del otro libro.

Si está en busca de literatura infantil, hacer una parada en el lugar del Grupo Amanuense es obligatoria. La variedad de opciones es muy amplia y además cuentan con un carretón que llenan constantemente con libros de pasta suave que en oferta tienen un costo de Q40. También hay de Q25 y libros para bebés de menos de Q70. Las temáticas y la calidad de ilustración de estos libros es realmente impresionante.

Otro buen lugar para conseguir libros para los más pequeños del hogar es el stand de Libros para niños. Provenientes de Nicaragua, esta es una organización privada sin fines de lucro, dedicada a promover en la niñez y la adolescencia el amor por los libros y la lectura. Mi amigo el dragón del autor Alberto Sánchez Argüello, obra finalista del 1er Concurso Centroamericano de Literatura Infantil convocado por la organización está disponible a Q60.

El mounstruo de mi clóset de Guadalupe Castellanos, obra finalista de la segunda edición de dicho concurso también está disponible en esta Filgua. El sábado 20, de 15 a 17 horas la autora se encontrará en el stand 26 firmando su obra que también tiene un costo de Q60.

Sophos, que tiene la promoción del segundo libro a mitad de precio durante toda la semana, tiene un lugar especial dedicado a los niños. Otra tentadora promoción es la de Artemis que cuenta con un oulet de libros de distintas temáticas a un precio de Q39.90

El Fondo de Cultura Económica también tiene un espacio dedicado a los más pequeños. Allí podrá encontrar libros de Q30 clasificados de acuerdo al nivel de lectura del niño o niña. Hay alternativas para los que están aprendiendo, para los que ya leen bastante bien y para los pequeños grandes lectores. Las peregrinas del fuisoyyseré, Maya y el truco para hacer la tarea y Pelirrojita son algunas de las opciones disponibles.

En el stand dedicado a lectores más grandes puede encontrar libros clásicos como el Diario de Ana Frank y El Principito en versiones de bolsillo a Q30.

Finalmente, si es fanático del séptimo arte no olvide visitar el stand de Agacine y si está en busca de practicar su inglés leyendo aproveche la oferta del stand Redienter, quienes tienen más de 200 títulos de Best Seller premiados por The New York Times y la oferta de 3 títulos de clásicos infantiles por Q100. La Odisea, Robin Hood, El Principito, El Mago de Oz y Don Quijote son algunos de ellos.

No olvide que la Filgua estará disponible hasta el próximo domingo 21 de julio. Para ver los horarios y las actividades programadas durante el evento haga clic en este enlace.

