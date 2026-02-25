Liwy Grazioso, Ministra de Cultura, confirma movilización de piezas de gran formato el jueves 25 de febrero



Entre diciembre 2025 y enero 2026, 287 piezas del Museo de Arte Colonial fueron trasladadas por orden judicial tras un allanamiento del Ministerio Público (MP), que retiró las obras del Museo de Arte Colonial, en Antigua Guatemala, como parte de una investigación por presunto riesgo de deterioro. La medida fue ordenada por un juzgado de Sacatepéquez, con base en un dictamen técnico del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), que señalaba que el inmueble no reunía condiciones adecuadas de conservación.

El MP informó que el 98% de las piezas ya fue trasladado y se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Estas obras están custodiadas temporalmente en un espacio habilitado de emergencia en el Palacio Nacional de la Cultura, donde reciben monitoreo ambiental. Permanecen embaladas a la espera de una resolución judicial definitiva.

Un artículo de Prensa Libre describía que actualmente seis obras de gran formato aún permanecen dentro del museo debido a su tamaño, peso y fragilidad.

Por medio de un comunicado publicado el martes 24 de febrero, el MCD informó que se trasladarán las obras de gran formato que permanecen en el Museo de Arte Colonial, en cumplimiento de la resolución judicial vigente. Los bienes serán reubicados en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), en Antigua Guatemala.

La mañana del jueves 25 de febrero, la ministra de Cultura, Liwy Grazioso, publicó un video en las redes sociales del MCD, en el que asegura que las obras que integraban la sala de exposiciones “Salón Mayor” fueron sometidas a un exhaustivo proceso de conservación preventiva, realizado por especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles (Cerebiem), con el objetivo de garantizar su estabilidad estructural y material durante el traslado. Concluida esta fase técnica, los bienes se encuentran debidamente preparados para su movilización.

"El MCD cumple de manera responsable con lo ordenado por la autoridad judicial, mientras continúa impulsando, por las vías legales correspondientes, las acciones necesarias para que los 287 bienes que conforman esta colección puedan retornar al espacio que los albergó durante 89 años, como parte inseparable de la historia cultural del país", agrega.

"Hoy les hablo no solo como ministra, sino como guardiana de la identidad de Guatemala", expresa la funcionaria, quien detalla que cuando se habla de patrimonio no se habla de objetos: "hablamos de historia, de identidad, de las huellas que nos explican quiénes somos. Las obras que resguardamos son nuestra memoria", dice Grazioso.

Continúa su comunicación y comparte que este jueves se comenzarán los traslados de las obras de gran formato del Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala. "Durante semanas hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que la colección permaneciera en su lugar, agotando las vías institucionales y jurídicas, siempre actuando con responsabilidad", agregó.





Agradeció también las múltiples voces que se alzaron desde la academia y la sociedad civil en este caso. "Cada obra ha sido trasladada por manos expertas del Centro de Restauración de Bienes Muebles (Cerebiem), con rigor técnico y profundo respeto. Nada se ha hecho de manera improvisada. Cada embalaje y cada movimiento han tenido un único propósito: preservar lo que nos pertenece a todos", dice.

Entre diciembre del 2025 y enero del 2026, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil, efectuó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de bienes en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala.

Más del caso

En diciembre y enero, las acciones se desarrollaron en el inmueble de la 5a. calle poniente y 3a. avenida sur, número 5, sede histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, como parte de una investigación técnica del MP orientada a resguardar piezas patrimoniales en riesgo.

Según un dictamen del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, las condiciones inadecuadas del recinto han provocado el deterioro progresivo de piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes religiosas con más de tres siglos de antigüedad.

En enero, Grazioso cuestionó el proceso en una conferencia de prensa. Afirmó que la orden judicial se originó en una audiencia unilateral, sin diálogo previo, y que el informe técnico que sustentó la diligencia solo identificaba ocho piezas en riesgo, no la totalidad de la colección. También denunció la falta de acceso al expediente judicial, restricciones de ingreso al inmueble y el retiro de seguridad privada y sistemas de vigilancia. Ante ello, el MCD presentó una acción de amparo y entregó informes técnicos para señalar presuntas inconsistencias en la diligencia.

Más de 200 piezas se encuentran resguardadas actualmente en el Palacio Nacional de la Cultura.