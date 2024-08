París 2024, evento que paralizó al mundo del deporte durante dos semanas, estuvo en el centro de la polémica debido al debut del breakdance como deporte olímpico.

La controversia en torno a este deporte incrementó el pasado viernes 8 de agosto luego de la participación de la australiana Rachael Gunn.

El peculiar estilo de “Raygun”, nombre competitivo de la bailarina de Australia, inmediatamente se hizo viral al no obtener ningún punto en los Juegos Olímpicos y generó un sinfín de críticas y comentarios negativos en redes sociales.

La actuación de la breakdance australiana se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial, a tal punto que artistas como Adele dieron su opinión sobre lo sucedido con ella en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su último concierto en Múnich, Alemania, la intérprete británica llenó de elogios a “Raygun” y generó la risa de las miles de personas que llegaron a verla.

“Tengo que preguntarles porque es de lo único que mis amigos y yo hemos estado hablando anoche, después del programa y hoy -y no digo nada, ya sabes, creo que es lo mejor que ha pasado en los Juegos Olímpicos en todo este tiempo-, ¿alguien vio a la señorita del breakdance?”, indicó.

In case you were wondering, YES Adele is just as obsessed with Raygun and the Olympic breakdancing as we’ll all are pic.twitter.com/o8t1GXSbs3