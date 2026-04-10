“Malcolm en el medio: La vida sigue siendo injusta”: fecha y hora del estreno de su regreso en Guatemala

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, o Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta, es protagonizada por Bryan Cranston, Frankie Muniz y Jane Kaczmarek, y se estrena en Disney Plus.

Esta miniserie tiene cuatro capítulos y da seguimiento a la exitosa comedia de ABC que se emitió durante siete temporadas, de 2000 a 2006. En ese entonces, Malcolm era un niño de nueve años a quien le gustaba andar en patineta.

Tras dos décadas de ausencia, el elenco original se reúne en una miniserie especial que apela a la nostalgia. En la nueva producción, Malcolm (Frankie Muniz), tras evitar a su excéntrica familia durante más de una década, se ve arrastrado de nuevo a la locura cuando sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), quieren que su hijo distanciado y su hija, Leah (Keeley Karsten), asistan a la fiesta de su 40 aniversario de bodas.

En esta propuesta participan también Chris Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama), así como Vaughan Murrae (Kelly, el hermano menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

El estreno de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair está programado para el 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+ a nivel internacional. Para Guatemala, se activó desde las 2.00 horas.

En Estados Unidos, el lanzamiento forma parte del catálogo de Hulu y Hulu on Disney+.