“Marcela Basteri me habló el año pasado”: exdirector de la Interpol asegura que la madre de Luis Miguel está viva

Exdirector de la Interpol México reveló datos sobre la madre de Luis Miguel. (Foto Prensa Libre: Twitter)

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción con la que Netflix continuó mostrando la vida de “El Sol de México” y cuyo lanzamiento fue el 18 de abril último, sigue entre el Top 10 entre los usuarios de esa plataforma streaming.

Durante la primera temporada, la producción se abordó el misterio acerca del paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel y, aunque ni en la vida real, ni en la serie se aclara el paradero, nuevos rumores o testimonios acerca de su situación, siguen apareciendo.

En el segundo capítulo de la segunda temporada se expuso que Marcela murió y la enterraron en una casa ubicada en Las Matas, Madrid. Sin embargo, nada se afirmó y los admiradores de LuisMi se quedaron con la intriga.

Recientemente se pronunció Miguel Aldana, exdirector de Interpol México y aseguró que se comunicó con Marcela.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el exdirector de la Interpol México afirmó que habló con la mamá de “El Sol de México” en 2020 y le indicó que está bien.

Aldana, quién fue amigo íntimo en la década de 1970 del jefe de la policía de aquel entonces, Arturo El Negro Durazo, indició que evitó preguntarle sobre su paradero para evitar problemas.

“Fíjate que me habló el año pasado, no me dijo sus circunstancias, ni donde se encuentra. Solo me dijo que está bien”, contó Aldana.

“¿Estás bien? ¿No se te ofrece nada?, le pregunté y ella me respondió que sí y que me agradecía mucho. Lo dejé hasta ahí para no meterme en problemas”, agregó Aldana y afirmó que, a pesar de que no mira a Luis Miguel desde que era pequeño, insinuó que “El Sol de México” mantiene comunicación con Marcela.

“Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella”, añadió Aldana.

La insistencia de Miguel Aldana

Según reportes internacionales, no es la primera vez que el exdirector de la Interpol México asegura que la mamá de “El Sol de México” está viva. En 2020 afirmó que Marcela Basteri vivía en Argentina, que tuvo dos hijos más y que le contó la razón por la que decidió vivir en ese país.

“Supe que tenía dos hijos y que hasta los conoce Luis Miguel. Se peleó con Luisito Rey y se fue a Argentina”, reveló Aldana en septiembre de 2020.