Marco Antonio Sagastume Gemmell recibirá la Orden Ixim 2026 en Guatemala

La Orden Ixim 2026 será otorgada al abogado, catedrático y escritor guatemalteco Marco Antonio Sagastume Gemmell, según consta en el Acuerdo Ministerial 592-2026 del Ministerio de Cultura y Deportes, publicado este lunes 13 de julio en el Diario de Centro América.

"La Comisión de Convocatoria, Evaluación y Selección de Perfiles de la "ORDEN IXIM 2026", nombrada por el director general de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, se encargó de recibir, evaluar y calificar las propuestas de las candidaturas y dispuso que la Orden Ixim 2026 sea otorgada a Marco Antonio Sagastume Gemmell", se lee en el documento.

La cartera refiere que el reconocimiento a Sagastume Gemmell obedece a que ha desarrollado una amplia producción literaria orientada a la reflexión social, la defensa de la dignidad humana y la valoración de la diversidad cultural.

"Ha demostrado un compromiso constante con la difusión del conocimiento y la cultura al poner a disposición del público diversas de sus obras, facilitando su acceso a un mayor número de lectores", agrega el acuerdo.

La Orden Ministerial denominada "ORDEN IXIM" fue creada el 2 de agosto del 2012 como un reconocimiento honorífico otorgado a personas individuales o jurídicas que han contribuido significativamente al fortalecimiento de los valores, prácticas, conocimientos, idiomas y expresiones culturales de los pueblos indígenas. Luego, en el 2020, se reformó y se estableció un incentivo económico de carácter honorífico y simbólico.

El ganador de la edición del 2025 fue Edgar Benjamín Salazar Peralta, por su labor en el fomento y fortalecimiento de las culturas originarias de Guatemala, especialmente del pueblo xinka, indica la página oficial del Gobierno de Guatemala.

"Ixim" es una palabra maya que significa maíz, símbolo de la herencia cultural y espiritual del pueblo maya, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

La entrega del reconocimiento a Sagastume Gemmell se hará en el marco del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto.