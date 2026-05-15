Marco Antonio Solís recuerda a Michael Jackson mientras afina detalles de su show en Guatemala

El jueves 14 de mayo, Marco Antonio Solís, “El Buki”, compartió en sus redes sociales unas fotografías de su llegada a Guatemala y de su preparación para el concierto que ofrecerá el viernes 15 de mayo en Cementos Progreso, zona 6. “Guatemala, qué alegría regresar con ustedes”, expresó.

El artista se presenta como parte de su gira “Gratitud”. En otras oportunidades ha destacado que esta gira busca “valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta”.

El artista es reconocido por éxitos musicales como Tu cárcel, Si no te hubieras ido, O me voy o te vas, Más que tu amigo y Navidad sin ti, entre otras melodías que forman parte de un extenso repertorio.

Según el cantante, se trata de un encuentro con la música que une, con la palabra que reconforta y con ese futuro que recibe con los brazos abiertos, algo que considera esencial en la vida.

“Yo solo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa. Los espero para celebrar la vida, la música… y esta gratitud que nos une”, dijo al promocionar su concierto.

Su ídolo, Michael Jackson

En Instagram, “El Buki” también compartió una curiosa fotografía. “El Rey del pop MJ / King of pop MJ”, escribió junto a una imagen de Michael Jackson en uno de sus pasos tradicionales, mientras Marco Antonio Solís lo imitaba con un traje blanco.

Se dieron distintas palabras de apoyo para el artista. "Mis dos artistas favoritos", decía una usuaria. La publicación ha tenido más de 100 mil reacciones.

Es posible que el artista haya hecho este homenaje debido al reciente lanzamiento de la película dedicada al cantante estadounidense. Michael se estrenó en Guatemala el 22 de abril y está disponible en cines. La cinta aborda la primera etapa de la vida de Michael Jackson. Relata la historia de un niño lleno de potencial en los Jackson Five hasta alcanzar el éxito mundial. Michael explora la disyuntiva entre su familia y su arte, en una producción dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, transformado hasta en el más mínimo detalle para interpretar a su tío.

La película se centra en el período que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario para promocionar su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no se hace referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil que surgieron a partir de 1993 o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta Michael es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión: la grabación del anuncio de Pepsi, en 1984, en el que la pirotecnia le provocó graves quemaduras en la cabeza.



