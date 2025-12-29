escenario
Conciertos en Guatemala 2026: Los 5 artistas confirmados para el primer semestre del año
Tome nota de los conciertos programados en Guatemala para el primer semestre del 2026.
Ed Sheeran figura entre los cantantes que se presentarán el próximo 2026 durante los distintos conciertos en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)
Nuestro país se ha consolidado como escenario de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales. Por ello, ya se han anunciado varios conciertos en Guatemala que se llevarán a cabo durante el 2026.
Desde música cristiana hasta éxitos del recuerdo, los guatemaltecos podrán disfrutar de una oferta musical variada a lo largo del próximo año.
Aunque se prevé la presentación de numerosos cantantes y agrupaciones internacionales, compartimos una selección de cinco conciertos que tendrán lugar en el país durante el primer semestre del 2026. Cabe señalar que durante el resto del año se sumarán otros eventos de este tipo.
A continuación, se detalla información sobre las presentaciones confirmadas y los lugares donde se realizarán. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones que publiquen las empresas tiqueteras.
1. Miel San Marcos – 30 de enero
Según Ticketle, la agrupación cristiana se presentará en Mazatenango el 30 de enero. La banda es reconocida por sus melodías cristianas y cuenta con millones de seguidores a escala internacional, lo que la posiciona como una de las más destacadas en su género.
2. María León y Yahir – 28 de febrero
Durante el mes del amor, la cantante María León (exintegrante de Playa Limbo) y el intérprete Yahir llegarán a Guatemala como parte de la gira Fuego. Los artistas mexicanos se presentarán en Fórum Majadas, de acuerdo con Ticketasa.
3. Matute – 21 de marzo
Según Asa Promotions, el Discostereo Tour de Matute “es un viaje musical explosivo que rinde homenaje a los grandes éxitos del pop, rock y disco que marcaron generaciones”. El espectáculo se realizará en Fórum Majadas.
4. Marco Antonio Solís “El Buki” – 15 de mayo
Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, anunció recientemente su presentación en Guatemala como parte de la gira Gratitud. El artista expresó que el 2026 será una oportunidad para “valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta”.
5. Ed Sheeran – 27 de mayo
Conocido por éxitos como Perfect y Thinking Out Loud, Ed Sheeran es uno de los cantantes británicos más destacados de la actualidad. Su concierto en Guatemala será en el estadio Cementos Progreso, como parte de la gira Loop Tour.
Prensa Libre no se hace responsable por cancelaciones, cambios o recalendarizaciones de los eventos.
(Con información de Buena Vida)