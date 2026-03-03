Maroon 5 en Costa Rica 2026: fecha, lugar y venta de entradas

Después de casi 10 años de su último concierto en Costa Rica, Maroon 5 anunció su regreso al país centroamericano.

El evento se celebrará el 28 de abril, a las 19 horas, en el centro de eventos Parque Viva, ubicado en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al oeste de San José y con capacidad para cerca de 20 mil personas.

Esta será la tercera ocasión en que la banda californiana se presente en territorio costarricense. La primera fue en el 2012, cuando participó en el Festival Imperial; la segunda, en el 2016, cuando ofreció un concierto propio en el que reunió a unos 16 mil fanáticos.

En el 2022, la banda anunció otro concierto en ese país, pero tuvo que cancelarlo por motivos fuera de su control, según informaron en esa ocasión.

Las entradas estarán en preventa del martes 3 al jueves 5 de marzo, para el club de fanáticos, usuarios de algunos bancos y plataformas como e-ticket. A partir del viernes 6 de marzo estarán disponibles para el público en general.

Tres días después del concierto en Costa Rica, el grupo se presentará también en República Dominicana el 1 de mayo, según informó en sus redes sociales.

En estos conciertos se espera que Maroon 5 lance su nuevo sencillo, anunciado para finales de abril del 2026.

Liderada por Adam Levine, la banda californiana, con más de 30 años de trayectoria, ha ganado tres premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de álbumes. Alcanzó fama mundial con su álbum debut Songs About Jane, lanzado en el 2002.

Después de nueve años de Red Pill Blues, su último álbum, lanzado en el 2017, la banda presentará un nuevo disco a finales de junio, lo cual ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.