Más de 300 niños y adolescentes debutan como autores y exponen sus libros en Filgua 2026

Más de 300 niños y adolescentes, de entre 6 y 17 años, recibieron un ejemplar de las obras que escribieron, las cuales, además, estarán expuestas en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026.

La entrega forma parte de la quinta edición del programa educativo Cuéntame tu Cuento, que promueve Editorial Piedrasanta y que ha alcanzado a jóvenes autores de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.

"Este es un proyecto que busca sembrar esa semillita para tener futuros autores y que pongan en alto nuestro país. Porque también es muy importante mantener el amor por la escritura, la lectura y la creatividad. Porque el que no lee, no aprende", explicó César Ramos, representante de Editorial Piedrasanta.

Los menores trabajaron en sus obras durante varios meses con el acompañamiento de expertos que los guiaron en el proceso, pues, según Ramos, querían que los niños vivieran la experiencia de un autor, desde firmar un contrato con una editorial hasta ver su obra impresa y en el escaparate de una librería.

"Van a vender sus libros y, de esas ventas, recibirán regalías. Porque no solo fomentamos la lectura y la escritura, sino también el emprendimiento, porque de esto también se puede vivir", aseguró.

Entre las publicaciones figuran libros de fantasía, ciencia ficción, reino animal, introspección, crecimiento personal, vínculos afectivos, realismo cotidiano, deportes e identidad cultural.

"Al principio yo estaba dibujando cómics, pero con un personaje que ya existía. Entonces mi papá me dio la idea de crear uno nuevo, así que, con ayuda de mi papá y mi mamá, pude crear este libro", cuenta Luis David Cuellar, autor de Axel y Richard.

Hay niños que, a lo largo de estos cinco años, han sumado dos, tres o hasta cinco obras a su catálogo, lo que demuestra un interés cada vez mayor por seguir escribiendo y creciendo en el mundo de la literatura.

"El impacto más visible no está en la ortografía o la caligrafía, sino en la autoestima intelectual que se genera al aceptar y superar dicho reto cognitivo. Ver su propio nombre en la portada de un libro que se presenta en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) transforma radicalmente la percepción que el niño tiene de su capacidad para generar conocimiento y literatura", expresó Irene Piedrasanta, directora de Editorial Piedrasanta.

Las inscripciones se abrieron en noviembre del 2025 y los participantes firmaron sus contratos en abril del 2026 para, finalmente, recibir sus libros y las regalías generadas por sus ventas en Filgua.

La sexta edición del programa comenzará en noviembre de este año y los interesados podrán comunicarse con Editorial Piedrasanta para inscribirse, se indicó en un comunicado.