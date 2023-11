Matthew Perry: quiénes son los posibles herederos de la millonaria fortuna que dejó el actor de “Friends”

Hasta el momento, las autoridades continúan realizando los exámenes correspondientes al cuerpo del actor para determinar los motivos detrás de su inesperada muerte.

A raíz del fallecimiento de Perry, comenzó a surgir la duda sobre qué podría ocurrir con sus bienes y fortuna, ya que a lo largo de su carrera logró ganar millones de dólares en distintos proyectos.

Según el portal Celebrity Network, Matthew Perry acumulaba un patrimonio de US$120 millones al momento de su muerte.

Los posibles herederos de la fortuna de Matthew Perry

El popular actor estadounidense no llegó a casarse ni tampoco tuvo hijos, por lo que los herederos de su fortuna y bienes podrían ser su madre Suzanne Langdon y su padre John Bennett Perry.

Además, parte de su millonaria fortuna también podría ser repartida entre sus cuatro hermanos: Caitlin, Emily, Willy y Madeleine.

Matthew Perry siempre tuvo una excelente relación con todos sus hermanos, en especial con Mia, la más pequeña, quien en reiteradas ocasiones lo acompañó en sus ingresos a centros de rehabilitación.

“Tenía 10 años cuando Caitlin nació. Luego vino Emily, luego Will y, finalmente, Madeline. Me encantaba jugar con ellos y cuidarlos. No hay nada mejor en la faz de la tierra que la risa de un niño. Los quería, nos llevábamos bien”, reveló el actor en su libro.