Millie Bobby Brown le revela a Chris Pratt y al mundo su verdadero nombre de nacimiento

El próximo viernes 14 de marzo se estrenará internacionalmente la película de comedia y ciencia ficción, Estado Eléctrico, protagonizada por el actor estadounidense de 45 años, Chris Pratt, y la modelo británica de 21 años, Millie Bobby Brown, quienes se sumergirán en un mundo retrofuturista donde la tecnología y la desolación conviven.

La película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, conocidos por ser los responsables de Infinity War y Endgame, llevará al espectador a un mundo en el que la humanidad se enfrenta a una nueva era de robots, por lo que se esperan grandes escenas de acción con intensas peleas, persecuciones y muchos momentos de tensión.

Ante esta situación, tanto Pratt como Millie se encuentran actualmente en plena gira promocional del largometraje de Netflix, en donde han participado en decenas de entrevistas con varios medios internacionales, como Buzzfeed, una empresa de medios de comunicación en Inglaterra que se centra en el seguimiento del contenido viral.

Tomando en cuenta que el norteamericano nació en 1979 y la actriz inglesa en el 2004, la mayoría de conversaciones se centran en la diferencia de edad entre ambas estrellas; por lo cual, se han organizado algunas dinámicas en donde los artistas interactuan con artefactos antiguos, como el "Walkman", un reproductor de música portátil.

El verdadero nombre de Millie Bobby Brown

Durante una entrevista, los protagonistas de Estado Eléctrico comenzaron a hablar sobre el nombre completo del estadounidense nacido en el estado de Minnesota, Christopher Michael Pratt, quien comentó que había preferido mantener el "Chris", antes que Christopher, debido a que "sonaba demasiado formal" para su personalidad.

Luego de hablar sobre su propio nombre, Pratt mencionó que la actriz británica había tenido la suerte de nacer con un nombre "digno de una estrella de cine"; sin embargo, Millie decidió confesarle a su colega que ella había cambiado su segundo nombre antes de comenzar a actuar profesionalmente a los 7 años, en el 2011.

Chris Pratt se sorprendió porque él pensaba que la nacida en Marbella, España, no utilizaba un nombre artístico; no obstante, la modelo inglesa posteriormente reveló que su verdadero nombre es Millie Bonnie Brown: "Nunca lo había contado, nadie me lo había preguntado, hasta ahora. Gracias por obligarme a revelar mi secreto", añadió.

De acuerdo con la estrella de Stranger Things, ella y sus padres tomaron la decisión de cambiar su segundo nombre "simplemente por las risas", debido a que siempre le había gustado la idea de tener un nombre artístico, al igual que tantas otras actrices que se habían convertido en otra persona al dejar su verdadero nombre en el pasado,

Tras confesar uno de sus secretos mejor guardados, Bobby habló sobre su papel en Estado Eléctrico, donde interpreta a una adolescente de 19 años que se llama Michelle, quien ha logrado sobrevivir en un mundo dominado por robots con emociones y que en algún momento de la historia, fueron las máquinas que sirvieron a la humanidad.

Durante su travesía, Michelle se cruza con el personaje de Chris Pratt, un contrabandista "muy oportunista" llamado Keats, quien la lleva a una enigmática zona de exclusión, un territorio donde los robots han creado su propia sociedad secreta; aunque, de acuerdo con la actriz inglesa, "el descubrimiento del grupo es el inicio de algo grande".