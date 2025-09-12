Ministerio de Cultura niega que concierto de Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio se realizará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

La tarde del 12 de septiembre, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala emitió un comunicado en el que asegura que el concierto Además de extrañarte, que tiene como invitados a los artistas Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio, no está programado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA).

En redes sociales, el concierto está anunciado para el miércoles 1 de octubre. Sin embargo, el ministerio aclara que no existe contrato en la Gran Sala Efraín Recinos ni en ningún recinto de ese centro cultural.

“Todo anuncio, venta de boletos y promoción de dicho concierto no está registrado, autorizado ni confirmado por el CCMAA. Por lo tanto, carece de toda validez para esta institución”, señala el comunicado.

La institución también indicó que no se hace responsable de ninguna transacción o gestión derivada de la promoción del evento. “El CCMAA reitera su compromiso de operar bajo procesos formales y transparentes, para garantizar la seguridad y confianza de artistas y público”, concluye.

El concierto de Céspedes y Di Blasio

Al cierre de esta nota, no se ha obtenido respuesta de los organizadores del concierto ni se ha dicho si el evento se llevará a cabo en otro sitio o cómo se procederá.

En el Instagram de la cuenta oficial de Francisco Céspedes el concierto sigue programado para el 1 de octubre y fue publicado hace mes y medio. "Querido público de Guatemala. Aquí compartiendo con ustedes que este próximo 1 de octubre estaremos con ustedes Raúl Di Blasio y un servidor en el teatro nacional", dijo en esa ocasión.

De igual manera el link para la compra de boletos sigue activo en la página de Primera Fila. En la misma se ofrecen las diferentes localidades que van desde Balcón 2 a Q590 hasta Platea Central a Q990.