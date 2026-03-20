Muere el actor Nicholas Brendon, famoso por su papel en “Buffy, la cazavampiros”

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Muere el actor Nicholas Brendon, famoso por su papel en “Buffy, la cazavampiros”

La familia del actor Nicholas Brendon comunicó que este murió en su residencia "por causas naturales" mientras dormía.

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Nicholas Brendon se hizo famoso por la serie de Buffy, la cazavampiros. (Foto: @ABeardedHero/X)

Nicholas Brendon se hizo famoso por la serie de Buffy, la cazavampiros. (Foto: @ABeardedHero/X)

Nicholas Brendon, actor famoso por su participación en la serie Buffy, la cazavampiros, murió este viernes 20 de marzo a los 54 años, según reveló la revista especializada TMZ.

Citando un comunicado familiar enviado a The Hollywood Reporter, el sitio informó que Brendon falleció "mientras dormía, por causas naturales".

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años", dijeron los familiares en el texto.

De acuerdo con el sitio, el actor estaba bajo tratamiento médico para "controlar su enfermedad", y pidió privacidad "en estos momentos de duelo".

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Una publicación de la revista People reveló en el 2021 que el actor sufría problemas causados por el síndrome llamado de cola de caballo, un padecimiento en que las raíces nerviosas de la columna se comprimen progresivamente.

Esta cpndoción llegó a causarle una parálisis parcial en la espalda.

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El año pasado también murió la protagonista principal de la serie, la actriz Michelle Trachtenberg.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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