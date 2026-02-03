Escenario

Muere Ron Kenoly, ícono de la música cristiana, a los 81 años

El cantante estadounidense fue referente mundial en la alabanza cristiana y autor de himnos como Jesús está vivo y Mi Dios es capaz.

Ron Kenoly, el cantante de música cristiana falleció a los 81 años, el miércoles 3 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: FB Ron Kenoly)

Ron Kenoly fue reconocido por su trayectoria en la música gospel o cristiana. El cantante tenía 81 años y falleció el 3 de febrero del 2026.

El director musical Bruno Miranda anunció su fallecimiento en la cuenta oficial de Instagram del cantante: “Esta mañana, 3 de febrero del 2026, nos despedimos del Dr. Ron Kenoly”, escribió.

Miranda expresó: “Durante más de 20 años, tuve el honor de acompañarlo en su ministerio alrededor del mundo, no solo como su director musical, sino como hijo, estudiante y testigo de una vida marcada por la fidelidad. Él tenía una idea muy clara: nunca fue un artista ni un animador. Era un líder de alabanza. Y se tomó todo el tiempo necesario para explicar lo que eso realmente significaba. El llamado de un líder de alabanza no es interpretar canciones, sino guiar a la gente a la verdadera adoración en la presencia de un Rey; el Rey de reyes, Jesucristo”.

Recordó que Kenoly decía que la adoración siempre se basa en la gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y nunca en la anticipación de lo que queremos que Él haga.

“Me enseñó que la adoración comienza mucho antes de tocar la primera nota, moldeada por la obediencia, el carácter y un profundo temor del Señor”, dijo emotivamente Miranda.

En su última publicación en Instagram, el domingo 1 de febrero, Kenoly mencionó a algunas de las personas que lo acompañaron durante sus 40 años de ministerio y les agradeció especialmente por la publicación.

“Tengo 81 años y estoy en mi 48 aniversario de ministerio. Estas son algunas de las personas que me ayudaron a llegar a 123 países alrededor del mundo durante los últimos 20 años…”, expresó el cantante, quien era activo en sus redes sociales.

La BBC publicó que Ron Kenoly fue un líder de alabanza conocido por populares canciones como Jesús está vivo, Canten con entusiasmo y Mi Dios es capaz, entre otras.

Su álbum Levántenlo, lanzado en 1992, fue certificado como disco de oro y vendió más de 500 mil copias en ese momento.