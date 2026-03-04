Museo del Ferrocarril reabre con exposición devocional de la parroquia El Calvario

El Museo del Ferrocarril anunció su reapertura con un fin de semana dedicado a la fe: la exposición devocional de El Calvario.

La exposición se presenta en colaboración con la Hermandad Cruzados de Cristo, del Templo El Calvario. (Fotografía Prensa Libre: Hemeroteca

Túnicas, enseres, fotografías e imágenes que se veneran en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario, serán expuestos en el Museo del Ferrocarril.

La exposición devocional de El Calvario estará abierta del 6 al 8 de marzo, en distintos horarios: el viernes 6, de 14 a 20 horas; el sábado 7, de 9 a 18 horas; y el domingo 8, de 9 a 16 horas.

Además, el viernes se contará con la presencia de Miguel Álvarez, cronista de la ciudad, quien ofrecerá una conferencia, y el sábado se rezará el santo viacrucis, a las 16:00 horas.

El ingreso para los niños será de Q5, para los adultos de Q15, y para los adultos mayores la entrada será gratuita.

El Museo del Ferrocarril había estado cerrado desde enero, debido a trabajos de mantenimiento y renovación de sus instalaciones; sin embargo, anunció ahora su reapertura con esta muestra.

Fecha:

Del viernes 6 al domingo 8 de marzo.

Hora:

  • Viernes 6: 14 a 20 horas
  • Sábado 7: 9 a 18 horas
  • Domingo 8: 9 a 16 horas

Lugar:

Museo del Ferrocarril, 9a. avenida A 18-03 zona 1 de la ciudad.

Entrada:

  • Niños: Q5
  • Adultos: Q15
  • Adultos mayores: entrada gratuita

