Apple lanza el MacBook Neo y el iPhone 17e: cuánto costarán y qué características tienen

A partir del 11 de marzo estarán disponibles dos nuevos productos de Apple: el ordenador portátil MacBook Neo y el teléfono iPhone 17e, con los precios más bajos que la compañía ha ofrecido hasta ahora.

El nuevo MacBook Neo cuenta con una pantalla de 13 pulgadas, un cuerpo que pesa solo 1.2 kilogramos y una batería que podría durar hasta 16 horas. Además, estará disponible en diferentes colores, como plata, índigo, rosa blush y el nuevo verde citrus.

Sin embargo, está equipado con el chip A18 Pro, el mismo procesador del iPhone 16 Pro, en lugar de los chips de la serie M utilizados en los modelos más recientes y costosos. Aunque es compatible con las funciones de inteligencia artificial, carece de teclado retroiluminado y su conectividad se limita a un único monitor externo.

En cuanto al iPhone 17e, hereda muchas características de su modelo predecesor, pero Apple ha integrado el nuevo chip A19, lo que garantiza soporte de actualizaciones de software de hasta siete años y lo convierte en el terminal más económico compatible con el ecosistema de inteligencia artificial de la marca.

Entre las novedades físicas del celular destacan la inclusión de la tecnología MagSafe para accesorios magnéticos, un cristal de pantalla más resistente y una capacidad mínima de 256 GB de almacenamiento, el doble que el modelo del año pasado.

Los productos más accesibles de Apple

Durante años, la forma más económica de entrar en la gama Mac era un portátil de 999 dólares; sin embargo, el nuevo portátil MacBook Neo se cotizará en 599 dólares.

La compañía ofrece una variante por 100 dólares más que duplica el almacenamiento a 512 GB e incluye lector de huellas Touch ID.

El teléfono iPhone 17e también estará disponible por 599 dólares, lo que mantiene el precio del modelo del año pasado.

Los ingresos de Mac cayeron casi 7%, hasta 8,390 millones de dólares, en el trimestre navideño respecto del año anterior, por lo que expertos consideran que los precios de sus nuevos productos podrían formar parte de una estrategia para dominar el mercado global y captar nuevos usuarios, en competencia con los Chromebooks de Google y los equipos Windows de gama básica.

Según datos de la consultora IDC, se espera que el mercado mundial de teléfonos inteligentes sufra este año su mayor caída histórica, con un descenso de los envíos del 13%, debido al aumento de costos y la falta de componentes.

Con información de EFE.