Miércoles de Ceniza 2026: rutas alternas en la Ciudad de Guatemala por procesiones de San Francisco y El Calvario

Este 18 de febrero, fieles católicos celebran el inicio de la Cuaresma 2026, una época que invita a los creyentes a la reflexión, el ayuno, la oración y la penitencia. Este día, marcado por el Miércoles de Ceniza, también se caracteriza por el recorrido de procesiones.

Programadas para la tarde de este miércoles, se llevarán a cabo las procesiones de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, que recorrerá parte del Centro Histórico, donde cucuruchos y fieles cargadoras llevarán en hombros a Jesús Nazareno de la Justicia.

También, el templo histórico de San Francisco celebrará el inicio de este tiempo litúrgico al llevar en procesión a la Santísima Virgen Dolorosa Franciscana.

Con un promedio de seis horas de recorrido en la procesión más extensa de este día, las rutas de la Ciudad de Guatemala se verán alteradas por el paso de los cortejos en algunos puntos de la zona 1. Por ello, Amílcar Montejo, vocero de Emetra, compartió las rutas alternas que se pueden tomar.

Montejo explicó que la Policía Municipal de Tránsito brindará apoyo a la procesión del templo de San Francisco, cortejo que saldrá aproximadamente a las 15 horas desde la 6a. avenida y 14 calle de la zona 1. Recorrerá el Paseo de la Sexta hasta las inmediaciones de la 18 calle y, en ese mismo sector, retornará al templo. Se prevé que finalice alrededor de las 18 horas.

Ante esto, Montejo recomendó utilizar vías alternas como la 4a. y 8a. avenidas de la zona 1, tanto para quienes se dirigen al norte como al sur del Centro Histórico.

En cuanto a la procesión de la parroquia El Calvario, recorrerá desde las 16 hasta las 22 horas el Centro Histórico, abarcando áreas como la 6a. avenida hasta las inmediaciones de la Plaza de la Constitución; continuará por la 6a. calle hacia la 3a. avenida, regresará a la Plaza de la Constitución y avanzará por la 7a. avenida hasta el sector de la 18 calle.

La PMT solicita considerar rutas alternas como: