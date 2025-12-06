Música y personajes llenan el Anillo Periférico durante el desfile navideño de los Bomberos Voluntarios

El tradicional desfile navideño de los Bomberos Voluntarios se realiza este sábado 6 de diciembre a partir de las 17 horas y concluye cerca de las 22 horas.

El recorrido comenzó en la Universidad de San Carlos y tiene como destino final la colonia 4 de Febrero. Cientos de familias se han sumado a esta actividad llena de color, personajes y música navideña.



El trayecto, de aproximadamente 8 kilómetros, cuenta con la participación de cerca de 70 carrozas. Óscar Sánchez, relacionista público de la institución y coordinador general del evento, indicó que el objetivo del desfile es promover un mensaje de prevención para las fiestas de fin de año y fortalecer el vínculo con la comunidad.



Uno de los momentos más llamativos fue la inauguración que salió y el tradicional descenso, donde los asistentes pudieron observar las destrezas de los elementos bomberiles.

“Guardianes de la Navidad” dio inicio con el tradicional hachazo, realizado por el Primer, Segundo y Tercer Comandante. Este acto simbólico marcó la apertura del recorrido de las carrozas, preparadas en las últimas horas.#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/HmLDFUd7RD — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 6, 2025





“El objetivo es que las familias puedan ver de cerca a quienes se dedican a esta profesión y que la imagen de una ambulancia o un transporte de emergencia también se asocie con actividades positivas y de unidad”, explicó Sánchez.

Durante el recorrido se han unido cerca de 10 bandas escolares y de guerra que crean un espacio ameno con melodías navideñas.

Nuestras carrozas, acompañadas de mensajes de prevención ya circulan en las calles de Guatemala. ¡Gracias Guatemala!🙏🇬🇹🎄❤️🚒#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/CBAHKhxPVE — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 7, 2025

Los asistentes tienen la oportunidad de tomarse fotografías con los bomberos y los personajes que acompañan el recorrido.

Miles de guatemaltecos están disfrutando del desfile navideño "Guardianes de la Navidad". ¡Gracias por cada aplauso y por compartir esta magia con nosotros!#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/zl10GJmSc4 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 7, 2025



En el desfile también sorprendieron los participantes del grupo Gran Chaparral. Ellos van disfrazados de indios americanos montando a caballo.

Las personas, además de contar con caballos y atuendos muy particulares, realizaron varias interpretaciones propias de las culturas de los indios americanos, realizando gritos y sonidos característicos mientras galopan a sus animales.

En entrevistas previas los integrantes han dicho que su objetivo es promover un mensaje de amor y paz a la gente de diferentes lugares, sobretodo de los desfiles hípicos y varios pueblos de Guatemala.

El grupo Gran Chaparra es parte del evento del desfile de los Bomberos Voluntarios. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Más espectáculos



En la 30 avenida 21-41, zona 7, colonia 4 de Febrero, se habilitó un espacio para espectáculos de música, baile y comedia mientras se espera la llegada de las carrozas.

Las ambulancias han sido decoradas para este evento especial. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)



Entre los artistas invitados destacan los payasos Chimbombita, Mostacita y Pelucita, así como Gerardo Latan, "El Perro", y un colectivo de arte visual escénico.



También participan Alondra, Ricardo Muralles, Marlo “El Buki” y Hilda Dance.