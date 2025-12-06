Escenario
Música y personajes llenan el Anillo Periférico durante el desfile navideño de los Bomberos Voluntarios
Cientos de familias disfrutan del recorrido y los conciertos que forman parte del tercer desfile "Guardianes de la Navidad" organizado por los Bomberos Voluntarios en el Anillo Periférico.
Las carrozas del desfile de Bomberos Voluntarios llevan mensajes relacionados con la prevención de accidentes, así como de motivación para pasar unas fiestas en paz. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
El tradicional desfile navideño de los Bomberos Voluntarios se realiza este sábado 6 de diciembre a partir de las 17 horas y concluye cerca de las 22 horas.
El recorrido comenzó en la Universidad de San Carlos y tiene como destino final la colonia 4 de Febrero. Cientos de familias se han sumado a esta actividad llena de color, personajes y música navideña.
El trayecto, de aproximadamente 8 kilómetros, cuenta con la participación de cerca de 70 carrozas. Óscar Sánchez, relacionista público de la institución y coordinador general del evento, indicó que el objetivo del desfile es promover un mensaje de prevención para las fiestas de fin de año y fortalecer el vínculo con la comunidad.
Uno de los momentos más llamativos fue la inauguración que salió y el tradicional descenso, donde los asistentes pudieron observar las destrezas de los elementos bomberiles.
“Guardianes de la Navidad” dio inicio con el tradicional hachazo, realizado por el Primer, Segundo y Tercer Comandante. Este acto simbólico marcó la apertura del recorrido de las carrozas, preparadas en las últimas horas.#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/HmLDFUd7RD— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 6, 2025
“El objetivo es que las familias puedan ver de cerca a quienes se dedican a esta profesión y que la imagen de una ambulancia o un transporte de emergencia también se asocie con actividades positivas y de unidad”, explicó Sánchez.
Durante el recorrido se han unido cerca de 10 bandas escolares y de guerra que crean un espacio ameno con melodías navideñas.
Nuestras carrozas, acompañadas de mensajes de prevención ya circulan en las calles de Guatemala. ¡Gracias Guatemala!🙏🇬🇹🎄❤️🚒#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/CBAHKhxPVE— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 7, 2025
Los asistentes tienen la oportunidad de tomarse fotografías con los bomberos y los personajes que acompañan el recorrido.
Miles de guatemaltecos están disfrutando del desfile navideño "Guardianes de la Navidad". ¡Gracias por cada aplauso y por compartir esta magia con nosotros!#DesfileNavideñoCVB #GuardianesDeLaNavidad pic.twitter.com/zl10GJmSc4— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 7, 2025
En el desfile también sorprendieron los participantes del grupo Gran Chaparral. Ellos van disfrazados de indios americanos montando a caballo.
Las personas, además de contar con caballos y atuendos muy particulares, realizaron varias interpretaciones propias de las culturas de los indios americanos, realizando gritos y sonidos característicos mientras galopan a sus animales.
En entrevistas previas los integrantes han dicho que su objetivo es promover un mensaje de amor y paz a la gente de diferentes lugares, sobretodo de los desfiles hípicos y varios pueblos de Guatemala.
Más espectáculos
En la 30 avenida 21-41, zona 7, colonia 4 de Febrero, se habilitó un espacio para espectáculos de música, baile y comedia mientras se espera la llegada de las carrozas.
Entre los artistas invitados destacan los payasos Chimbombita, Mostacita y Pelucita, así como Gerardo Latan, "El Perro", y un colectivo de arte visual escénico.
También participan Alondra, Ricardo Muralles, Marlo “El Buki” y Hilda Dance.