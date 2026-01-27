Netflix: “Something very bad is going to happen”, el nuevo proyecto de los hermanos Duffer

Something bad is going to happen o Algo muy malo va a pasar es la nueva serie de terror en Netflix de Haley Z. Boston, que se desarrolla en torno a una boda escalofriante.

Netflix explica que la historia sigue a Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco) durante los preparativos de su enlace, a lo largo de una semana.

“Me encanta el terror. Es algo natural para mí; así es como proceso mis propias emociones, sentimientos y mi comprensión del mundo”, comparte Boston en un artículo publicado en TUDUM. “Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles un toque de crudeza a todos esos miedos”.

Filmar el piloto fue una experiencia surrealista para Boston, quien recuerda que estuvo “sentada en la parte trasera del coche mientras Morrone y DiMarco rodaban sus escenas”. “Fue como: ‘No puedo creer que esté de viaje con estos personajes que inventé’”, relató.

Producción y contexto

La serie es producida ejecutivamente por Matt y Ross Duffer, conocidos como los hermanos Duffer (Stranger Things), junto con Hilary Leavitt (Stranger Things) y Andrea Sperling (Transparent y Un asesinato en el fin del mundo).

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionar todas sus temporadas anteriores de forma simultánea en el Top 10 de las producciones más vistas en la plataforma, según confirmó la compañía.

Estreno

El estreno de Something Bad Is Going to Happen será el jueves 26 de marzo, cuando los ocho episodios lleguen a Netflix.