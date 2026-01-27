Netflix: “Something very bad is going to happen”, el nuevo proyecto de los hermanos Duffer

Escenario

Netflix: “Something very bad is going to happen”, el nuevo proyecto de los hermanos Duffer

La nueva serie de terror, en que están involucrados los hermanos Duffer creadores de "Stranger Things" tiene fecha de estreno en Netflix.

|

time-clock

Una de las imágenes de la serie Something bad is going to happen. (Foto Prensa Libre: Netfflix)

Something bad is going to happen o Algo muy malo va a pasar es la nueva serie de terror en Netflix de Haley Z. Boston, que se desarrolla en torno a una boda escalofriante.

Netflix explica que la historia sigue a Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco) durante los preparativos de su enlace, a lo largo de una semana.

“Me encanta el terror. Es algo natural para mí; así es como proceso mis propias emociones, sentimientos y mi comprensión del mundo”, comparte Boston en un artículo publicado en TUDUM. “Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles un toque de crudeza a todos esos miedos”.

Filmar el piloto fue una experiencia surrealista para Boston, quien recuerda que estuvo “sentada en la parte trasera del coche mientras Morrone y DiMarco rodaban sus escenas”. “Fue como: ‘No puedo creer que esté de viaje con estos personajes que inventé’”, relató.

LECTURAS RELACIONADAS

Ross Duffer y Matt Duffer, creadores de Stranger Things

"Stranger Things": ChatGPT y la polémica sobre cómo se escribió la temporada final

chevron-right
(FILES) (L/R) Canadian actor Finn Wolfhard, US actress Winone Ryder, US actress Natalia Dyer, US actor Gaten Matarazzo and English actor Charlie Heaton attend the world premiere of Netflix's "Stranger Things", Season 5, at the TCL Chinese theatre in Los Angeles on November 6, 2025. The hit fantasy series Stranger Things returns to Netflix on December 26, 2025 for three new episodes of the fifth and final season, before the grand finale on January 1st. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Netflix lanza último proyecto de Stranger Things: documental sobre batalla final entre Vecna y la pandilla de Hawkins

chevron-right

Producción y contexto

La serie es producida ejecutivamente por Matt y Ross Duffer, conocidos como los hermanos Duffer (Stranger Things), junto con Hilary Leavitt (Stranger Things) y Andrea Sperling (Transparent y Un asesinato en el fin del mundo).

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionar todas sus temporadas anteriores de forma simultánea en el Top 10 de las producciones más vistas en la plataforma, según confirmó la compañía.

Estreno

El estreno de Something Bad Is Going to Happen será el jueves 26 de marzo, cuando los ocho episodios lleguen a Netflix.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Netflix Stranger Things 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS